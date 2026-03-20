LNews-AMBIENTE, AL VIA DOMANI IL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ SUL GARDA 2026

ASSESSORE MAIONE: TRANSIZIONE ECOLOGICA PASSA DA VISIONE CONCRETA CHE ABBINA ECONOMIA E SOCIALE

DAL 21 MARZO AL 21 GIUGNO CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP PER DIFFONDERE MODELLI DI SVILUPPO GREEN

(LNews – Milano, 20 mar) Promuovere la transizione ecologica e digitale nel quadro di una visione pragmatica che sappia coniugare al meglio aspetti ambientali, economici e sociali, rendendo i territori protagonisti del cambiamento. È questo l’obiettivo del Festival della Sostenibilità sul Garda, in programma da domani, sabato 21 marzo, a domenica 21 giugno nei territori gardesani di Lombardia, Veneto e Trentino. L’iniziativa – che punta a favorire il dialogo tra gli attori del territorio e la condivisione di buone pratiche realizzate da cittadini, imprese amministrazioni locali – si inserisce nella cornice più ampia del Festival nazionale dello Sviluppo Sostenibile, organizzato da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

“Il Festival della Sostenibilità del Garda – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – rappresenta un importante momento di confronto per favorire reti di collaborazione tra i vari soggetti del territorio, promuovendo un modello operativo improntato alla concretezza, centrale per affrontare le sfide poste dalla transizione ecologica e digitale”.

“Come Regione – ha aggiunto l’assessore – crediamo fortemente nella capacità di fare sistema tra istituzioni, imprese e cittadini, valorizzando le buone pratiche che coniugano attenzione all’ambiente, innovazione, crescita economica e tutela sociale. Il Garda è un patrimonio unico che abbiamo il dovere di preservare e, allo stesso tempo, un laboratorio naturale in cui sperimentare soluzioni sostenibili replicabili su scala più ampia”.

Ricco e variegate il programma degli appuntamenti organizzati nell’ambito del Festival, iniziative che declinano a 360 gradi il tema della tutela ambientale. Nello specifico gli eventi si suddividono in diverse sezioni tematiche:

SEMI DI SOSTENIBILITÀ: Workshop su argomenti relativi alla promozione di modelli di sviluppo sostenibili del Garda, promossi in collaborazione con associazioni locali, operatori culturali, aziende, istituzioni, docenti e storici.

LE CAMMINATE SOSTENIBILI DEL GARDA: Appuntamenti outdoor con guide ambientali o turistiche, associazioni locali e operatori culturali.

LE GIORNATE MONDIALI GARDESANE: Eventi in presenza e virtuali promossi in collaborazione con associazioni locali, istituzioni e operatori culturali con l’obiettivo di celebrare le giornate mondiali a tema green in programma fino a giugno, con un focus sulle peculiarità del territorio del Garda.

MOSTRA I SITI RETE NATURA 2000 DEL GARDA: Esposizione delle eccellenze ambientali europee del Garda, in collaborazione con Agenzia Europea per l’Ambiente.

EVENTI SINGOLI: Laboratori, progetti di rigenerazione urbana, eventi sportivi, attività di progettazione partecipata e di clean up, ovvero di azioni di volontariato ambientale volte, ad esempio, a raccogliere rifiuti dispersi.

Il Festival della Sostenibilità sul Garda è realizzato da L.A.CU.S.: Lago Ambiente Cultura Storia, Associazione di Operatori Culturali e Operatori per il Turismo Sostenibile (presidente Luigi Del Prete) con il sostegno e il patrocinio di Regione Lombardia, in particolare dell’assessorato all’Ambiente e Clima. L’iniziativa ha inoltre il patrocinio dell’Ente interregionale Comunità del Garda e viene realizzato in collaborazione con una serie di Comuni, tra cui Desenzano del Garda, Toscolano Maderno, Lonato del Garda, Salò e Bedizzole.

Tante le realtà private che sostengono l’evento: oltre ad ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Fondazione ASM, rete di Cooperative Cauto e Rete didattica Morene del Garda, fino ad arrivare al mondo delle associazioni. Tra i soggetti coinvolti anche il CAI, le associazioni Hinterland Gardesano, G.P. Felter, Warda, CTG, Il Sommolago, gli Scarponauti, P.I.R., MareMosso, SupYourDreams, Terre e Sapori, le Proloco di vari Comuni e l’Urban Center La Stazione. (LNews)

mog