Cinema, in Lombardia riduzione automatica dell’IRAP per le sale

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a sostegno del cinema. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha semplificato la misura di riduzione dell’1% dell’aliquota IRAP per le piccole e medie imprese che gestiscono le sale cinematografiche.

A partire da quest’anno l’agevolazione diventa automatica, superando la necessità di partecipare a bandi: le imprese potranno accedere direttamente al beneficio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2026, relativa all’anno fiscale 2025.

Assessore Caruso: meno burocrazia, sostegno concreto alle PMI

“Si tratta di un intervento concreto – ha affermato l’assessore Caruso – che va nella direzione di sostenere in modo stabile e semplificato le imprese di un comparto che nell’ultimo anno Regione ha supportato con oltre 10 milioni di euro. Rendere automatica questa misura significa ridurre la burocrazia e garantire un vantaggio immediato per le sale, che rappresentano un presidio culturale fondamentale”.

“Le sale – ha concluso l’assessore – oltre a essere luoghi di intrattenimento, sono spazi di cultura e socialità. Con questa misura intendiamo rafforzarne la sostenibilità e accompagnare il settore in una fase di trasformazione, sostenendo le realtà piccole e medie radicate nei territori”.