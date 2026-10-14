“La nuova rete di fibra ottica posata in provincia di Como contribuirà in modo significativo allo sviluppo digitale e all’accesso ai servizi della pubblica amministrazione per tutti i cittadini, diventando un importante fattore abilitante per l’innovazione, la competitività e l’attrattività del territorio“. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, intervenendo in videocollegamento nel corso dell’incontro, a Como, per la conclusione dei lavori di posa della fibra ottica in tutta la provincia, realizzati nell’ambito dei progetti pubblici ‘Bando Bul – Banda Ultra Larga’ e ‘Piano Italia 1 Giga’.

Lucente: nel Comasco utilizzo dei servizi di banda-larga superiori alla media nazionale

L’incontro è stato l’occasione per condividere i risultati raggiunti, illustrare le opportunità che i progetti infrastrutturali pubblici porteranno nei comuni coinvolti e raccogliere osservazioni e criticità dagli amministratori locali.

“La banda ultra-larga – ha continuato l’assessore Lucente – sosterrà concretamente la crescita economica e sociale nel medio e lungo periodo della provincia, soprattutto per le aree non coinvolte dagli investimenti dei privati”.

“Inoltre, la provincia di Como conferma una significativa propensione all’utilizzo dei servizi a banda ultra-larga, con livelli di adesione del 23%, superiori alla media nazionale che si attesta al 17%. Come già successo in altre province – ha aggiunto Lucente –, prosegue l’impegno di Regione Lombardia per dotare l’intero territorio di un’infrastruttura digitale sicura, veloce e moderna“.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti anche Massimiliano Vari (responsabile progetto Bul Lombardia Infratel), Marco Luttati (regional manager Open Fiber), Daniele Mariuzzo (affari istituzionali Open Fiber) e Sergio Galli (responsabile strade Provincia di Como).

Como e fibra ottica, i numeri in Lombardia

Gli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica per le aree bianche (zone rurali e periferiche dove non c’è interesse privato nell’investire) hanno coinvolto 1.429 Comuni lombardi, con un investimento di 261 milioni di fondi pubblici, dei quali 70 regionali. In totale, in provincia di Como l’investimento di risorse pubbliche è di oltre 27,9 milioni, con un contributo di Regione Lombardia pari a 7,4 milioni. Open Fiber sta ultimando la rete in banda ultra-larga in 145 comuni della provincia previsti dal ‘Piano Bul’, con poco più di 144.000 unità immobiliari connesse per le quali è possibile richiedere l’attivazione del servizio.

In merito al programma ‘Piano Italia 1 Giga’, il progetto riguarda le aree grigie (aree dove non c’è interesse da parte dell’operatore privato ad investire con fondi propri per potenziare la connettività ad 1 Gbps) ed è finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr. Open Fiber ha concluso gli interventi in 50 Comuni comaschi, con oltre 12.700 civici dove è possibile richiedere l’attivazione del servizio. In Lombardia il ‘Piano Italia 1 Giga’ ha coinvolto 596 Comuni, per investimenti del Pnrr pari a 161,4 milioni di euro.

Open Fiber: connessione ultraveloce e affidabile

“Grazie alla persistente sinergia con Regione Lombardia e Infratel Italia – ha dichiarato Marco Luttati, regional manager Lombardia Ovest di Open Fiber – ora per la provincia di Como e il suo capoluogo c’è a disposizione un’infrastruttura digitale all’avanguardia, capace di offrire a cittadini, professionisti e aziende una connessione ultraveloce e affidabile. Una rete in fibra ottica Ftth (Fiber to the home, fibra fino a casa) che rappresenta la base per lo sviluppo di servizi sempre più innovativi, dallo smart working alle soluzioni cloud, fino agli ambiti più evoluti come l’intelligenza artificiale e la telemedicina”.