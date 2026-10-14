Presentata a Palazzo Lombardia la Valtellina Wine Trail 2026

Oltre 4.000 iscritti provenienti da 40 Paesi per gareggiare lungo un percorso che si snoda tra vigneti terrazzati, borghi e sentieri. La Valtellina Wine Trail torna il 7 novembre 2026 con un’edizione che punta a coniugare sport e valorizzazione delle eccellenze locali. La manifestazione podistica è stata presentata a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Picchi: la provincia di Sondrio torna protagonista del grande sport lombardo

“Con la Valtellina Wine Trail – ha evidenziato Picchi – la provincia di Sondrio torna protagonista del grande sport lombardo, attraverso un evento che unisce in modo unico attività sportiva, valorizzazione del territorio e tradizioni enogastronomiche. Attraverso il bando Grandi Eventi Sportivi, Regione Lombardia sostiene manifestazioni come questa, capaci di promuovere lo sport e al contempo generare ricadute concrete per le comunità locali”.

“I numeri della Valtellina Wine Trail parlano da soli – ha concluso Picchi – iscrizioni sold-out in tempi record, oltre 4.000 partecipanti provenienti da 40 Paesi e più di 500 runner dall’estero. Un successo che conferma la capacità della Valtellina di attrarre sportivi e visitatori da tutto il mondo, rafforzando la sua immagine come destinazione d’eccellenza per sport, turismo e qualità della vita”.

Una manifestazione che coinvolge tutto il territorio

La manifestazione attraverserà alcuni dei paesaggi più caratteristici della Valtellina, con tre percorsi di 13, 21 e 42 chilometri e un traguardo comune a Sondrio. Un appuntamento di richiamo internazionale che rappresenta anche un’occasione per promuovere il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico della provincia.

Dal 30 ottobre all’8 novembre 2026, la Valtellina Wine Trail sarà accompagnata da un calendario di appuntamenti dedicati alle scuole, alle famiglie e ai visitatori, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale anche oltre la competizione sportiva. Tra questi, debutta l’1 novembre la suggestiva Sondrio Wine Tower Run, un tracciato che affronta 236 scalini per arrivare in cima alla Torre Ligariana.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’inclusione delle persone con disabilità grazie alla partecipazione di 24 equipaggi con joëlette, speciali carrozzine che consentono di affrontare percorsi all’aperto con l’aiuto di accompagnatori.