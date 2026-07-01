“Regione Lombardia sta compiendo passi in avanti notevoli in merito alla creazione di una infrastruttura digitale all’avanguardia. A Cremona ho voluto condividere con gli amministratori del territorio gli interventi di banda ultra larga predisposti. Si tratta di un’opportunità straordinaria per tutta la Lombardia e in particolare per il Cremonese, con evidenti ricadute positive per tutta la collettività”. Lo ha detto l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente intervenendo a Cremona all’incontro per la chiusura dei lavori di posa della fibra ottica in tutta la provincia, realizzati nell’ambito dei progetti pubblici ‘Bando Bul Banda Ultra Larga’ e ‘Piano Italia 1 Giga’.

Lucente: con Banda Ultra Larga a Cremona servizi digitali all’avanguardia

“L’obiettivo – ha aggiunto Lucente – è garantire un servizio efficiente, veloce ed efficace in ogni area del territorio, con prestazioni di alto livello. Ancora una volta, Regione Lombardia è capofila di progetti legati all’interconnettività e all’utilizzo di strumenti altamente tecnologici, favorendo lo sviluppo digitale e l’accesso ai servizi della Pa per tutti i cittadini, la competitività e lo sviluppo economico del territorio. Fondamentale, in tal senso, la collaborazione tra enti per raggiungere un risultato importante, a totale beneficio della comunità”.

Banda Ultra Larga a Cremona: connettività di ultima generazione per i cittadini

“Grazie alla collaborazione con Regione Lombardia e Infratel Italia – ha spiegato Antonio Gregorace, regional manager Lombardia Est di Open Fiber – cittadini e imprese possono accedere a una connettività di ultima generazione. Un sistema in grado di abilitare servizi innovativi, dallo smart working al cloud, fino alle applicazioni più avanzate come l’intelligenza artificiale e la telemedicina. La sfida ora è valorizzare al massimo questa infrastruttura: non basta averla realizzata, è fondamentale che venga adottata. In questo senso, la provincia di Cremona si distingue come una delle realtà più virtuose del Paese per livello di utilizzo della rete pubblica”.

Gli interventi per le aree bianche

Gli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica per le aree bianche (zone rurali e periferiche dove non vi è interesse privato nell’investire) ha coinvolto 1.429 Comuni lombardi, con ben 261 milioni pubblici. In totale, in provincia di Cremona sono stati investiti infatti oltre 37 milioni di risorse pubbliche: Open Fiber sta ultimando la rete in Banda Ultra Larga in tutti i 113 comuni cremonesi previsti dal Piano Bul, con oltre 70.000 unità immobiliari connesse per le quali è possibile richiedere l’attivazione del servizio. Il tasso di attivazione dei servizi si attesta al 24% (circa 16.900 clienti attivi), nettamente superiore rispetto alla media nazionale che è di circa il 12%.

Il ‘Piano Italia 1 Giga’

Per quanto riguarda il ‘Piano Italia 1 Giga’, il progetto riguarda le aree grigie ed è finanziato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del Pnrr. L’intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s. Open Fiber ha concluso gli interventi nei 28 Comuni cremonesi previsti, con oltre 10.400 unità immobiliari dove è possibile richiedere l’attivazione del servizio. Il tasso di attivazione dei servizi si attesta all’11,8% (circa 770 clienti attivi), superiore alla media nazionale che è dell’8%. In Lombardia il ‘Piano Italia 1 Giga’ ha coinvolto 596 Comuni, per investimenti del Pnrr pari a 161,4 milioni di euro.

I presenti

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Daniele Mariuzzo, referente Lombardia affari istituzionali territoriali di Openfiber, la società che ha realizzato i lavori infrastrutturali. E ancora Massimiliano Vari, responsabile progetto Bul Lombardia di Infratel, società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), in qualità di stazione appaltante e Stefano Toselli di Anci Lombardia.