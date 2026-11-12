Fiere Zootecniche Cremona sono presente e futuro del territorio

“A Cremona le Fiere Zootecniche sono la storia, il presente e il futuro di questo territorio, che si mostrerà con tutte le sue eccellenze in un’edizione di grande successo. Sostengo convintamente queste manifestazioni, insostituibili nonostante qualcuno durante il Covid ne avesse decretato la fine. Ma non è andata così. A maggior ragione dove, come a Cremona, si respira il profumo del passato, della nostra gioventù. Quando in ogni paese c’erano eventi più o meno grandi. Complimenti, quindi, per il lavoro fatto per recuperare gli immobili dopo i disastri causati dal maltempo, che qualche mese fa aveva rischiato di comprometterne l’operatività”. Così il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, intervenendo alla presentazione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, insieme all’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. In programma dal 26 al 28 novembre, è un appuntamento di particolare riferimento per la zootecnica internazionale.

Beduschi: avanti con le sfide ambientali

“Le Fiere Zootecniche di Cremona – ha detto Beduschi – rappresentano un appuntamento di grande rilievo per la Lombardia e per l’intero comparto agricolo, un’occasione per mettere a confronto esperienze, ricerca e innovazione e continuare a consolidare il nostro primato. È un settore che custodisce una tradizione importante, ma che ha anche la capacità e la volontà di guardare avanti, affrontando sfide decisive come la sostenibilità ambientale, il benessere animale e la tutela del reddito degli allevatori. Tra i temi di questa edizione ci sarà anche il riconoscimento del digestato come fertilizzante, un passaggio importante che dimostra come l’agricoltura e la zootecnia possano essere protagoniste di un modello capace di coniugare sostenibilità economica e ambientale. Regione Lombardia è al fianco delle imprese e vuole continuare ad accompagnarle in questo percorso di crescita e innovazione”.

I numeri della fiera

Oltre 400 i brand presenti, dalla genetica all’alimentazione animale, dalle attrezzature per l’allevamento ai macchinari agricoli. Oltre mille gli studenti coinvolti programma formativo ‘On the way to Cremona‘. Anche per l’edizione 2026 si registra un aumento degli espositori e delle aree prenotate del +15%. A riprova del ruolo centrale che la manifestazione rappresenta nel panorama delle fiere internazionali.

Attese delegazioni da 22 Paesi. Oltre alle più vicine, Francia, Germania, Spagna, Grecia, Serbia, Romania, anche quelle algerine, tunisine e marocchine e dall’altro capo del continente africano con il Sud Africa. La collaborazione con Agenzia ICE raggiunge da un lato l’Uzbekistan, l’India e l’Australia, dall’altro il Canada, gli Stati Uniti, la Colombia, l’Argentina e il Brasile. A tutte queste delegazioni ICE si aggiungono anche quelle provenienti da Polonia, Svezia e Ungheria.

Dairy Show, 600 capi in mostra

La fiera sarà completata dal Dairy Show – Festival della vacca da latte, ormai riconosciuto come evento originale in Europa e di riferimento internazionale. Il cuore della mostra restano gli animali, presenti quest’anno con 600 capi (razza Holstein, Red Holstein, Brown e Jersey) in esposizione, provenienti dai migliori allevamenti di tutto il mondo. Parallelamente si sviluppa il programma della manifestazione che è caratterizzato dal calendario tecnico scientifico altamente specializzato (80 eventi in tre giorni fra convegni e workshop).

La crescita dell’offerta prettamente zootecnica si affianca all’aumento della proposta della meccanizzazione agricola. Completerà, così, i padiglioni dedicati alle macchine e attrezzature agricole portando l’esposizione ad un’area complessiva di 50.000 metri quadrati.

In stretto contatto con le aziende

“Una fiera di successo – ha affermato Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere – passa attraverso la capacità di collaborare con le aziende, gli allevatori e i tecnici. Questo modo di fare è piaciuto molto negli ultimi anni, tanto da far tornare a partecipare direttamente aziende nazionali e internazionali. È un lavoro di squadra, conosciamo molto bene l’importanza dei rapporti e di rappresentare tutto il settore in una fiera professionale, a maggior ragione in una fiera con 80 anni di storia e di riferimento per il paese. Le aziende e le istituzioni lavorano insieme a noi per una fiera in cui fare affari, ma anche confrontarsi, avere una visione e raccontarsi”.