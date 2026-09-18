Tappa a Cremona per l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori le attività storiche e di tradizione riconosciute nel 2026. L’iniziativa, voluta dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in collaborazione con le Camere di Commercio, è dedicata a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni.

Il riconoscimento a 25 imprese del territorio

Sono 25 le ‘nuove’ imprese storiche della provincia di Cremona che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi nella sede della Camera di Commercio. A consegnare il riconoscimento, oltre all’assessore Guidesi, anche il presidente della Camera di Commercio di Cremona Mantova Pavia, Gian Domenico Auricchio.

La premiazione itinerante

Per il quinto anno consecutivo, su volontà dell’assessore, la premiazione avviene attraverso un tour che fa tappa in tutte le province lombarde.

I numeri delle attività storiche

Sono complessivamente 4.943 le attività storiche riconosciute da Regione, di cui 396 nella provincia di Cremona. Sul portale regionale www.attivitastoriche.regione.lombardia.it saranno disponibili le foto di ciascun esercizio premiato: il sito web contiene informazioni e fotogallery per ogni realtà riconosciuta.

A questo link l’elenco delle 25 ‘nuove’ attività storiche in provincia di Cremona che hanno ottenuto il marchio identificativo nel corso della cerimonia.

Valorizziamo memoria economica

“Le attività storiche – ha sottolineato l’assessore Guidesi – sono la memoria produttiva ed economica dei nostri territori, ma soprattutto una presenza viva, capace di rinnovarsi e guardare al futuro. Le realtà che premiamo in provincia di Cremona raccontano decenni di lavoro, competenza, passione e capacità di adattarsi ai cambiamenti. È un patrimonio che Regione Lombardia considera strategico e che vogliamo continuare a sostenere, perché ogni attività che resta aperta rafforza l’economia e la vitalità delle comunità”.

Identità dei territori

“Queste imprese – ha proseguito Guidesi – sono molto più di una vetrina: sono punti di riferimento, presìdi sociali e una componente essenziale dell’identità dei territori. Per questo Regione è al loro fianco, con strumenti concreti per favorire investimenti, innovazione e continuità, contribuendo così a rendere sempre più competitiva e attrattiva la nostra Lombardia”.

Il sostegno agli investimenti

Il supporto di Regione, oltre alla concessione del marchio identificativo, si concretizza con la misura ‘Imprese storiche verso il futuro’ riservato alle attività che figurano nell’albo regionale. La misura garantisce un contributo a fondo perduto che copre fino al 50% degli investimenti nei seguenti ambiti: innovazione, ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione del locale dell’attività, restauro e conservazione.

Beneficiari e dotazione del bando

Nelle edizioni 2022, 2024, 2025 del bando sono stati assegnati 25 milioni di euro, generando 50 milioni di euro di investimenti sul territorio (449 beneficiari nel 2022, 620 beneficiari nel 2024, 343 beneficiari nel 2025). Per il 2026 la dotazione finanziaria è di 7 milioni di euro.

A questo link le slide relative alla presentazione di Cremona.