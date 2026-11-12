Nassiriya, Regione Lombardia premia 5 scuole per impegno civico

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa ha consegnato le borse di studio in onore dei caduti di Nassiriya a cinque scuole della Lombardia. Nel corso della cerimonia a Palazzo Pirelli, in occasione del 23° anniversario del ricordo degli attentati, sono stati premiati gli studenti degli istituti delle province di Brescia, Lodi e Milano che si sono distinti con progetti di cittadinanza attiva e responsabilità civile.

Alla premiazione sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Luciana Volta e il consigliere regionale Paola Bulbarelli. Nel corso della cerimonia hanno portato le loro testimonianze anche il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi (vicecomandante del Comando interregionale carabinieri ‘Pastrengo’), il Generale di Brigata Carmine Sepe (Comandante del comando militare esercito Lombardia) e poi il Generale di Brigata del ruolo d’onore Roberto Como (medaglia d’oro al valore dell’esercito).

La Russa: scuola presidio per costruzione di cultura della legalità

“Ricordare i caduti di Nassiriya – ha detto l’assessore Romano La Russa – significa innanzitutto rendere omaggio a uomini che hanno sacrificato la propria vita al servizio dell’Italia. Il loro esempio non deve essere assolutamente dimenticato, soprattutto dalle giovani generazioni, che hanno il compito di custodire e trasmettere i valori di libertà e responsabilità”.

“Con queste borse di studio – ha aggiunto La Russa – riconosciamo l’impegno di studenti che, attraverso i loro progetti, dimostrano di aver compreso quanto sia importante essere cittadini consapevoli e partecipi. La scuola rappresenta certamente un presidio fondamentale nella costruzione di una cultura della legalità e della sicurezza“.

La cerimonia e i progetti vincitori

La giornata nasce per ricordare chi ha servito l’Italia con coraggio e sacrificio, coinvolgendo anche le nuove generazioni in una riflessione sui valori della pace. Nel corso della mattinata anche un minuto di silenzio per i caduti e la visione del servizio trasmesso in occasione dell’edizione straordinaria del telegiornale di Rai Due del 12 novembre 2003.

Questo l’elenco delle scuole vincitrici, dei ragazzi premiati e delle motivazioni, divisi per provincia:

Brescia , liceo scientifico ‘Annibale Calini’ : per aver realizzato un lavoro di ricerca dal titolo ‘Oltre le macerie: Nassiriya, i conflitti d’identità e la cultura della pace nell’età contemporanea’.

, : per aver realizzato un lavoro di ricerca dal titolo ‘Oltre le macerie: Nassiriya, i conflitti d’identità e la cultura della pace nell’età contemporanea’. Lodi , istituto di istruzione superiore ‘Alessandro Volta’ : per aver elaborato, presentato e discusso quattro distinti progetti di legge all’interno del progetto ‘Consiglieri per un giorno 5.0’.

, : per aver elaborato, presentato e discusso quattro distinti progetti di legge all’interno del progetto ‘Consiglieri per un giorno 5.0’. Lodi , liceo statale ‘Giuseppe Novello’ di Codogno : per aver stimolato l’intera comunità a riflettere sul concetto di democrazia e sul sacrificio di chi ha difeso la pace con il progetto ‘Cittadinanza Attiva e Memoria’.

, : per aver stimolato l’intera comunità a riflettere sul concetto di democrazia e sul sacrificio di chi ha difeso la pace con il progetto ‘Cittadinanza Attiva e Memoria’. Lodi , istituto di istruzione superiore di Codogno : per il progetto ‘Santiago. Formazione scuola lavoro all’estero’.

, : per il progetto ‘Santiago. Formazione scuola lavoro all’estero’. Milano, istituto paritario Leone XIII: per aver partecipato attivamente al gemellaggio e missione di volontariato ‘Kenya 2026’.

Foto in evidenza: @Ansa