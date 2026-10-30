Via libera all’erogazione di 5.748.053 euro di finanziamenti a favore dei Consorzi di Bonifica colpiti da eventi meteorici di particolare severità tra agosto 2025 e settembre 2026. Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. Uno stanziamento pari al 90% della spesa ammissibile, a favore degli enti deputati a proteggere il territorio, gestire le acque e salvaguardare l’ambiente.

Le precipitazioni eccezionali hanno costretto gli enti consortili a intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità del reticolo idrico e delle opere danneggiate. Le richieste presentate dai cinque Consorzi interessati ammontano complessivamente a 9.610.039 euro, con interventi ammissibili a finanziamento per 6.386.726,03 euro.

Le risorse saranno distribuite su tre esercizi finanziari: 2.199.615 euro nel 2026, 3.102.592 euro nel 2027 e 445.846 euro nel 2028. I lavori finanziati risultano già conclusi oppure dovranno terminare entro il 2028.

“L’intervento di Regione Lombardia – sottolinea Beduschi – si inserisce nella strategia per aumentare la resilienza del territorio, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico. Investire nel ripristino e nella sicurezza delle opere di bonifica significa anche tutelare la qualità delle acque e migliorare l’utilizzo delle risorse idriche. Sono azioni i cui benefici ricadono non soltanto sulle imprese agricole, ma anche sulle filiere agroalimentari, sull’ambiente, sul paesaggio, sulle comunità rurali e su tutti i cittadini”.

Il riparto dei finanziamenti ai consorzi di bonifica

Dugali Naviglio Adda Serio, 2.234.160 euro; Garda Chiese, 1.354.500 euro; Muzza Bassa Lodigiana, 1.352.934 euro; Territori del Mincio, 634.500 euro; Est Ticino Villoresi, 171.958 euro. Totale contributo regionale, 5.748.053 euro.