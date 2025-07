Agricoltura. Beduschi: ‘bando Aria’, 2,5 milioni per ridurre emissioni

Apre dopo la pausa estiva 2025 la nuova finestra del ‘bando Aria’, l’intervento di Regione Lombardia pensato per accompagnare le imprese agricole in investimenti volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività zootecniche e alla diffusione di tecnologie sostenibili. A disposizione ci sono 2,5 milioni di euro a fondo perduto (contributi ministeriali per il miglioramento della qualità dell’aria del bacino padano) per finanziare l’acquisto di attrezzature e impianti innovativi, con contributi che arrivano fino all’80% della spesa ammissibile per i giovani agricoltori. Ne dà notizia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

La nuova finestra del ‘bando Aria’ per l’agricoltura della Lombardia

“Con questo bando – commenta l’assessore Beduschi – vogliamo continuare sostenere in modo concreto le aziende che scelgono di investire in sostenibilità ambientale e innovazione. Interventi come questi non solo migliorano la qualità dell’aria, ma aumentano l’efficienza e la competitività del comparto agricolo lombardo, senza caricarlo di vincoli ideologici, ma puntando sulla responsabilità e sulla modernizzazione”.

Maione: misura che è un segnale di fiducia

“La nuova misura – aggiunge l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – rappresenta molto più di un semplice incentivo economico: è un segnale di fiducia verso gli agricoltori come protagonisti del cambiamento ambientale. Finanziare soluzioni tecniche concrete – come l’interramento rapido degli effluenti o gli impianti di trattamento a basso impatto – trasforma l’agricoltura in un laboratorio di innovazione ambientale. È una risposta pragmatica alle criticità dell’aria nella Pianura Padana, che punta sull’efficienza operativa e sull’intelligenza tecnica, senza retorica”.

Affiancamento a scorrimento graduatoria precedente bando

Questa nuova azione si affianca all’importante sforzo già messo in campo dalla Regione con il recente scorrimento delle graduatorie del precedente bando, che con lo stanziamento di 12 milioni di euro di risorse ministeriali, ha permesso di finanziare 65 aziende rimaste escluse per esaurimento risorse.

Domande dal 2 settembre al 18 dicembre 2025

Il bando aprirà ufficialmente il 2 settembre e sarà possibile presentare domanda fino al 18 dicembre 2025, attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi. Le domande saranno valutate in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse.

Tra gli investimenti ammessi, l’acquisto di macchinari per l’interramento immediato degli effluenti zootecnici durante lo spandimento, la copertura e adeguamento degli impianti di stoccaggio, investimenti in impianti di trattamento a basso impatto ambientale, per ridurre volumi e recuperare elementi nutritivi.

Contributo per micro e piccole e medie imprese agricole

Il contributo è destinato a micro, piccole e medie imprese agricole, comprese società di persone, capitali e cooperative, con attività prevalente in ambito agricolo e zootecnico.

Beduschi: investiamo sulla sostenibilità ambientale

“Sostenibilità ambientale, gestione efficiente delle risorse naturali e valorizzazione delle buone pratiche agricole: su questi fronti Regione Lombardia continuerà a investire con convinzione – conclude l’assessore Beduschi – perché la sfida climatica si vince anche sul campo, al fianco dei nostri agricoltori”.