Sono stati pubblicati sulla piattaforma ‘Bandi e Servizi’ i risultati della quinta edizione del bando di Regione Lombardia ‘Proposte di educazione ambientale e alla sostenibilità 2025‘. Nello specifico, su 82 domande pervenute, 72 proposte sono risultate ammissibili in graduatoria. Grazie a una dotazione complessiva di 50.000 euro, i primi 10 progetti classificati riceveranno un contributo economico fino a 5.000 euro ciascuno. I progetti finanziati saranno realizzati nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano e Varese.

Maione: sosteniamo le proposte di qualità al centro dello sviluppo

“Con questo provvedimento – ha sottolineato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – confermiamo l’impegno concreto di Regione Lombardia nel sostenere proposte di qualità che mettono l’educazione ambientale al centro dello sviluppo dei nostri territori”.

“Il nostro obiettivo – ha proseguito Maione – è dare forza alle eccellenze locali, premiandone l’alto valore formativo e la capacità di generare consapevolezza. Investire sui giovani significa costruire le basi per una Lombardia sempre più sostenibile e pronta alle sfide del futuro”.

Fino a 5.000 euro per progetti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano e Varese

Il bando è realizzato da Regione in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, che ne cura la gestione e l’erogazione dei contributi. Alla fase di valutazione delle domande ha partecipato anche ARPA Lombardia, con un suo rappresentante all’interno della Commissione di valutazione.

Oltre al sostegno economico previsto dal bando, 57 progetti hanno ottenuto il riconoscimento di ‘Progetto di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità’, avendo raggiunto un punteggio pari o superiore a 39/61 secondo i criteri qualitativi previsti dal bando. Per queste iniziative è previsto un evento di premiazione e di condivisione in presenza, e la possibilità di essere valorizzate sulla piattaforma per lo sviluppo sostenibile di Regione Lombardia.

Educazione ambientale, confermata anche una prossima edizione del bando di Regione Lombardia

Regione e Fondazione Lombardia per l’Ambiente confermano la prossima edizione del bando, per la quale sono in fase di definizione le tempistiche di apertura e la comunicazione delle risorse disponibili.

L’iniziativa è un esempio dell’impegno continuo di Regione Lombardia nella promozione dell’educazione ambientale e della sostenibilità sul territorio e vuole rappresentare un punto di riferimento stabile per il sostegno ai progetti, a integrazione di finanziamenti di maggiore entità e a supporto della nascita di nuove progettualità, in particolare in ambito scolastico.

Fondazione Lombardia per l’Ambiente: bando per rafforzare collaborazione tra scuole, enti e realtà del territorio

“L’educazione ambientale – ha commentato Stefano Clerici, direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente – rappresenta uno dei pilastri dell’attività quotidiana di Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Con questo bando intendiamo rafforzare la collaborazione tra scuole, enti e realtà del territorio per offrire ai più giovani strumenti concreti di conoscenza e di partecipazione, favorendo una sensibilità ambientale fondata su competenze, responsabilità e attenzione al contesto in cui viviamo. La qualità e l’ampia partecipazione registrata confermano quanto in Lombardia sia sentita l’esigenza di percorsi educativi capaci di coniugare informazione, coinvolgimento e buone pratiche, con un approccio pragmatico e non ideologico”.

A questo link alcuni dei progetti dei vincitori.