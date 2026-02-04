Lecco, inaugurata la pista ciclopedonale tra Civate e Suello

È stata inaugurata la nuova pista ciclabile di collegamento tra i Comuni di Civate e Suello (LC), un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile lungo l’asse della Strada Statale 36, realizzata da Anas nell’ambito degli interventi connessi alle Olimpiadi 2026. Il nuovo tracciato, lungo circa 2 chilometri, si inserisce nel sistema ciclabile esistente in direzione Lecco, garantendo una connessione continua, sicura e sostenibile per gli spostamenti extraurbani. Un’opera fortemente attesa dalle comunità locali, che risponde alla crescente domanda di mobilità dolce, oggi percepita dai territori come elemento essenziale di qualità della vita, sicurezza e fruizione del paesaggio.

Alla cerimonia di apertura hanno preso parte l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, il sottosegretario regionale all’Autonomia Mauro Piazza, il responsabile della struttura territoriale Lombardia di Anas Matteo Castiglioni.

Terzi: tassello fondamentale per favorire la mobilità ciclistica

“La nuova ciclabile tra Civate e Suello – ha affermato l’assessore Terzi – è un’altra opera nata grazie ai finanziamenti derivanti dalle Olimpiadi, evento che Regione ha fortemente voluto non solo per offrire una vetrina internazionale alla Lombardia, ma anche per lasciare in eredità alle nostre comunità interventi attesi da tempo. La pista ciclopedonale è un tassello fondamentale per implementare le connessioni dolci nella zona dei laghi della Brianza e offrire nuove opportunità ai cittadini. Un investimento coerente con la strategia regionale attuata in questi anni per favorire la mobilità ciclistica: sempre nel territorio lecchese, ha preso recentemente il via il cantiere per completare il collegamento ciclabile tra Abbadia Lariana e il capoluogo”.

“Opere che si aggiungono alle infrastrutture per la viabilità, come il nuovo Ponte Manzoni e lo svincolo di Piona, appena inaugurati e anch’essi legati ai finanziamenti olimpici, come del resto è legata ai fondi per i Giochi anche la riqualificazione della Strada Statale 36 nel tratto tra Giussano e Civate, su cui occorre proseguire con determinazione per raggiungere i risultati attesi”.

Piazza: Lecco protagonista di finanziamenti infrastrutturali

“Un’altra opera chiesta dal nostro territorio – ha evidenziato il sottosegretario Piazza – inaugurata grazie alla collaborazione messa in atto tra Ministero, Anas, Regione, Provincia e Comuni coinvolti: una sinergia che produce risultati concreti. Mai come ora il Lecchese è beneficiario di finanziamenti davvero rilevanti e in grado di generare una svolta storica rispetto al tema infrastrutturale: le Olimpiadi, in questo senso, sono state l’occasione per recuperare fondi e sbloccare iter. A questo si aggiungono i finanziamenti regionali messi in campo per valorizzare l’area dei laghi briantei, penso per esempio alle risorse per riqualificare la zona ‘Ex Mexico’ o per realizzare la pista ciclabile di Isella”.

La realizzazione della pista ciclopedonale tra Civate e Suello

L’intervento sulla pista ciclabile che costeggia il Lago di Annone è accompagnato da un’articolata riqualificazione infrastrutturale, che ha previsto il risanamento del rilevato, la sua protezione attraverso massi ciclopici, la messa in quota del tracciato per superare le criticità legate alle esondazioni del lago e l’allargamento del piano viabile, con un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza. La realizzazione dell’opera ha richiesto un rilevante impegno tecnico, legato alla presenza di numerose interferenze con sottoservizi esistenti e alla necessità di effettuare attività specialistiche di risoluzione e bonifica di siti inquinati. Attraverso la nomina del Commissario straordinario di governo, Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas, è stato possibile superare queste criticità e garantire il completamento delle lavorazioni.

La riqualificazione della SS 36

Contestualmente, sono stati ultimati anche gli interventi sulla carreggiata nord della SS 36 in direzione Lecco, tra il km 41,500 e il km 44,500, che hanno interessato circa 3 chilometri di strada ammodernata, con benefici concreti in termini di sicurezza e comfort di guida. Anche questi lavori rientrano nel piano delle opere finanziate dal programma olimpico.

Risolte le principali criticità, gli interventi di miglioramento della sicurezza lungo la SS 36, nel tratto compreso tra Giussano e Civate, proseguiranno nei prossimi mesi con il completamento delle lavorazioni in corso, tra le quali la riqualificazione degli svincoli. Il completamento della pista ciclabile e i recenti interventi di pavimentazione costituiscono una testimonianza concreta dell’avanzamento dell’opera e del consolidamento delle attività di cantiere.