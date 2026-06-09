LNotizie-Enti locali, assessore Sertori: intesa da 24 milioni con Province e Città metropolitana

La convenzione riguarda la progettazione e gli interventi sugli edifici per erogare servizi

(LNotizie – Milano, 09 giu) Un’intesa tra Regione Lombardia, Province e Città metropolitana di Milano da 24 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione degli edifici appartenenti ai loro patrimoni e poter erogare servizi alla cittadinanza. Il via libera allo schema di convenzione-tipo è arrivato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Enti locali e Programmazione negoziata, Massimo Sertori.

“Si tratta di un’intesa importante per i nostri enti locali – spiega l’assessore Sertori – cui destiniamo complessivamente 24 milioni, 2 milioni per ciascuna amministrazione provinciale e per la Città metropolitana di Milano”.

La delibera ha approvato lo schema di convenzione-tipo. Una base utile a definire la progettazione e la realizzazione degli interventi sugli edifici parte del patrimonio di Città metropolitana e Province che saranno scelti sulla base dell’accordo approvato dalla Giunta regionale lombarda.

“In base all’accordo – dice l’assessore Sertori – saranno privilegiati gli interventi sui patrimoni immobiliari utili alla creazione di spazi chiave per l’erogazione di servizi alla cittadinanza”.

Nel dettaglio, i finanziamenti di Regione Lombardia coprono le annualità dal 2026 al 2029 con 499.200 euro (41.600 per ente) nel 2026, 6 milioni (500.000 ciascuno) per il 2027, 9 milioni (750.000 euro cadauno) nel 2028 e, infine, 8.500.800 euro (708.400 a ente) nell’annualità 2029.

“Regione Lombardia – afferma l’assessore – è da sempre vicina alle Province e a Città metropolitana, e ha sempre cercato di sostenerne le funzioni trasferendo le risorse che la riforma degli enti aveva loro sottratto”.

“Riteniamo che l’ente territoriale Provincia, con le proprie funzioni possa essere vicina ai cittadini – conclude Sertori – per questo, come Regione Lombardia, vogliamo valorizzarle trasferendo loro somme funzionali all’efficientamento delle scuole e al potenziamento dei servizi per i cittadini”. (LNotizie)

gus