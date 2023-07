Tre milioni in più per le ‘disabilità gravissime’. Sono i fondi stanziati dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Questi fondi integrano il programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza. Si tratta della ‘Misura B1’ di cui al Fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024.

Disabilità gravissime intervento mirato

“Grazie all’attento e costante monitoraggio – ha affermato l’assessore – è stato rilevato un trend di crescita del numero dei nuovi accessi per tipologia di contributo è si è reso necessario intervenire per incrementare le risorse regionali da destinare alla disabilità gravissima Misura B1. Si tratta – conclude l’esponente della giunta lombarda – di un intervento mirato a garantire sostegno e continuità alle persone con gravissima disabilità e alle loro famiglie”.

L’erogazione di tre milioni

Le risorse sono finalizzate all’erogazione del Buono fino al 31 dicembre 2023 sia alle persone in carico sia alle persone di nuovo accesso che presenteranno domanda entro il 31 ottobre 2023. Definito pure il criterio di riparto delle suddette risorse che consiste nel numero di persone in carico al 31 maggio 2023 (monitoraggio mensile ATS).

I fondi complessivi per le disabilità

l’utilizzo delle risorse complessive FNA 2022 da destinare alla Misura B1 cubano complessivamente 96.544.630 (69% delle risorse FNA e 10.000.000 risorse regionali) ripartite alle ATS in base al numero di persone in carico al 30 novembre 2022.