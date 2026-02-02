LNews-AMBIENTE, REGIONE LOMBARDIA APPROVA PROTOCOLLO PER IL ‘FONDO IDROCARBURI’ 2024: OLTRE 200.000 EURO NEL LODIGIANO, CREMONESE E PAVESE

ASSESSORE MAIONE: OBIETTIVO DEL PIANO E’ DARE VALORE AI TERRITORI INTERESSATI DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE

(LNews – Milano, 2 feb) La Giunta Regionale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il testo contiene le modalità di utilizzo delle risorse del ‘Fondo idrocarburi’ riferite all’annualità 2024, destinate ai territori interessati dalle attività estrattive.

L’intesa stabilisce, inoltre, che le risorse dei futuri fondi alimentati con le royalties delle produzioni del 2025 e del 2026 saranno destinate alla prosecuzione dei progetti per spese sociali e spese di investimento in opere pubbliche.

Le risorse assegnate da Regione Lombardia destinate ai Comuni che ospitano impianti di estrazione di idrocarburi (petrolio e gas naturale) ammontano complessivamente a 201.876 euro. I fondi, derivanti dalle royalties per lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, serviranno per interventi di qualificazione ambientale, sviluppo economico e coesione sociale.

“Abbiamo scelto di destinare questi fondi a progetti di coesione sociale – sottolinea Maione -. Si tratta di un lavoro coordinato che permette l’avvio di numerosi progetti: dall’assistenza alle fasce più fragili e ai disabili, fino alla messa in sicurezza degli spazi pubblici e comuni. La finalità di questo piano è dare valore ai territori, trasformando queste risorse in un investimento sulla qualità della vita di queste comunità”.

BENEFICIARI E INTERVENTI

Il riparto dei fondi prevede lo stanziamento di risorse per le seguenti amministrazioni comunali:

Comune di Vescovato (CR): 57.072 euro per interventi di qualificazione ambientale e sviluppo economico consistenti nella manutenzione e messa in sicurezza di opere pubbliche.

Comune di Mairago (LO): 50.512 euro destinati interamente a finalità sociali, tra cui assistenza domiciliare minori, servizio affido, assistenza educativa per studenti disabili e servizi per la formazione all’autonomia di utenti disabili.

Comune di Montebello della Battaglia (PV): 31.965 euro per interventi di investimento in opere pubbliche, specificamente per il completamento della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di Piazza Dante e aree limitrofe, inclusi pavimentazione e parcheggi.

Comune di Merlino (LO): 31.806 euro dedicati a interventi con finalità sociale, in particolare per l’assistenza educativa ai minori.

Comune di Turano Lodigiano (LO): 10.994 euro per interventi con finalità sociale relativi all’assistenza domiciliare per minori.

Cappella Cantone (CR): 10.903 euro per il finanziamento di servizi sociali, con specifico riferimento all’assistenza per gli anziani.

Cavenago d’Adda (LO): 8.620 euro destinati interamente a interventi con finalità sociale per l’assistenza educativa di studenti disabili. (LNews)

red