LNews-MILANO CORTINA 2026, ASSESSORE LUCENTE: TRASPORTI GRATUITI PER LE FORZE DELL’ORDINE DURANTE I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI

È NECESSARIO ACCREDITARSI IN FONDAZIONE PER ACCEDERE AL SERVIZIO

(LNews – Milano, 02 feb) In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, le Forze dell’ordine potranno circolare gratuitamente sui mezzi di trasporto ferroviario regionale nella zona Mi1-Mi3 del Sistema Tariffario del Bacino di Mobilità (S.T.I.B.M.) di Milano. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Nello specifico, i Carabinieri, gli agenti della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, provenienti anche da fuori Regione, potranno viaggiare gratis sui treni per il periodo compreso dal 3 febbraio al 28 febbraio per le Olimpiadi e dal 2 marzo al 15 marzo per le Paralimpiadi.

“Abbiamo aderito immediatamente ad una richiesta di Fondazione Milano Cortina 2026 – sottolinea l’assessore Lucente – condividendone gli obiettivi. L’evento olimpico e tutte le iniziative collaterali ad esso collegate richiederanno uno sforzo straordinario per il presidio del territorio per quanto riguarda l’ordine e la sicurezza pubblica della popolazione, dei visitatori e delle delegazioni partecipanti”.

“Uno sforzo importante – prosegue l’assessore – che dimostra quanto Regione Lombardia tenga alla sicurezza dei cittadini. Voglio ricordare, infatti, che da diversi anni stipuliamo un protocollo d’intesa con le Forze dell’Ordine e le Forze Armate per viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblici. Noi da sempre riconosciamo il loro ruolo essenziale nel garantire la sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici sia per il personale di bordo sia per i viaggiatori”.

Per l’accesso al servizio ferroviario regionale il personale delle Forze dell’Ordine dovrà esibire, su richiesta del personale di bordo, unitamente al tesserino personale di riconoscimento o il distintivo di appartenenza al Corpo, l’apposito accredito ottenuto dalla Fondazione Milano Cortina 2026. (LNews)

