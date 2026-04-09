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Olimpiadi. Fontana incontra Papa Leone XIV: valori legacy immortale

Il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, e l'assessore alla Montagna ed Enti locali, Massimo Sertori, hanno incontrato giovedì 9 aprile Papa Leone XIV durante l'udienza con gli atleti

Sertori: l'abbraccio del Pontefice agli atleti la conclusione più bella

Il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, e l’assessore alla Montagna ed Enti locali, Massimo Sertori, hanno incontrato giovedì 9 aprile Papa Leone XIV durante l’udienza con gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. “In un tempo segnato da rivalità e conflitti – ha detto Fontana – lo sport ha dimostrato di essere una occasione fenomenale di incontro tra le persone, ognuna con la propria storia fatta di gesti, fatiche, attese, cadute e ripartenze. Le Paralimpiadi  in particolare sono state percepite anche come  motore di cambiamento culturale e di abbattimento delle barriere. Centrale è stato il tema dell’accessibilità, con l’obiettivo di garantire Giochi fruibili da tutti e generare un’eredità materiale e immateriale destinata a durare oltre l’evento”.

“La conclusione più bella ed emozionante di queste straordinarie Olimpiadi – ha commentato l’assessore Sertori – è stata l’abbraccio del Papa ad atleti, organizzatori e rappresentanti istituzionali, che hanno concorso a questo incredibile risultato. Condivido le parole di Sua Santità Papa Leone XIV  auspicando che i valori dello sport e della Chiesa cristiana abbiano il sopravvento per costruire una pace duratura”.

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