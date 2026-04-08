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Lombardia Notizie / Turismo, moda e marketing territoriale

Mantova esempio virtuoso storia e cultura motori sviluppo sostenibile

Mantova (in foto) esempio virtuoso di sviluppo sostenibile attraverso storia, cultura e tradizioni. Da qui la visita sul territorio di Debora Massari assessore di Regione Lombardia a Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Massari in visita istituzionale per valorizzare territori e identità locali 

Mantova per il turismo è un esempio virtuoso di sviluppo sostenibile attraverso storia, cultura e tradizioni. Nasce da qui la visita istituzionale sul territorio Mantovano  per l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia Debora Massari. Tra le tappe: Solferino, Borgo Virgilio e Mantova. Dopo l’incontro nella città della battaglia del 1859 ricordata come primo concreto passo verso l’unità nazionale con l’associazione Colline Moreniche e i sindaci del territorio per un confronto  sulle strategie di promozione del turismo locale, la cerimonia  a Borgo Virgilio di intitolazione di piazza ‘Paolo Bonomi, fondatore di Coldiretti. Presenti, per l’occasione, il ministro Francesco Lollobrigida e l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi.

Turismo: Mantova esempio virtuoso per storia cultura e tradizioni

La visita si è poi concentrata su Mantova, con una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e turistico della città e della sua provincia. Dopo un percorso sui luoghi simbolo della città, dal Castello di San Giorgio alla Basilica di Sant’Andrea per i Sacri Vasi, l’incontro alla Camera di Commercio per un focus con le associazioni di categoria sulle prospettive di sviluppo turistico e sulle esigenze del comparto. Presente anche Paola Bulbarelli, consigliere regionale.

Turismo in crescita

I dati aggiornati al 2025 confermano infatti un andamento positivo per il turismo nella provincia di Mantova. Si registrano circa 372.000 arrivi e quasi 839.000 pernottamenti, con un incremento di circa 71.000 presenze rispetto al 2024. Il turismo mantovano si caratterizza per una prevalenza della componente italiana 60,62% delle presenze totali, con una permanenza media di 2,2 notti. Gli stranieri crescono invece soprattutto nei mesi estivi, con un picco tra luglio e agosto con circa 100.000 presenze.

Eccellenze in rete

“Mantova e la sua provincia  – ha sottolineato l’assessore Massari – rappresentano un esempio virtuoso di come storia, cultura, paesaggio e tradizioni possano diventare motore di sviluppo turistico sostenibile. I dati confermano la crescita dei flussi e, soprattutto, un livello di soddisfazione molto elevato. Questo significa che la qualità dell’offerta è percepita e riconosciuta. Il nostro impegno come Regione Lombardia è infatti quello di mettere in rete tutte queste eccellenze, valorizzando non solo il capoluogo ma anche i territori, che oggi intercettano la maggior parte delle presenze. Dalle Colline Moreniche fino alla città di Mantova, lavoriamo quindi per costruire un sistema integrato capace di attrarre visitatori, distribuire i flussi e generare valore diffuso per le comunità locali”.

Gradimento complessivo molto positivo

Molto positivo anche il gradimento complessivo. L’analisi di oltre 100.000 tracce digitali restituisce infatti un indice di soddisfazione pari a 86,8 su 100. Tra le attrazioni più apprezzate spiccano Palazzo Te, Palazzo Ducale e il Castello di San Giorgio in città, oltre al Santuario di Curtatone, alla Rocca di Solferino e al Castello di Monzambano nei territori provinciali.

Presenze in città e provincia

Consolidata anche la  tendenza, già osservata a livello regionale, di una diffusione del turismo oltre il capoluogo: il 66% delle presenze si concentra nei territori, in particolare nelle aree a vocazione naturalistica e diffusa. Un dato che evidenzia l’interesse crescente verso forme di turismo sostenibile ed esperienziale.

Offerta ricettiva

Dal punto di vista dell’offerta ricettiva, il comparto extra-alberghiero si conferma prevalente, raccogliendo il 52,63% delle presenze. In particolare, si segnala l’aumento delle locazioni turistiche non imprenditoriali, che superano le 400 unità, di cui circa 100 attivate nel solo 2025.

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