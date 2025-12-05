Olimpiadi, presidente Fontana a Roma per la Fiamma olimpica

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha preso parte nella giornata del 5 dicembre 2025 a Roma alla cerimonia ufficiale, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inaugura il viaggio della Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

A partire dal 6 dicembre la Fiamma partirà dalla Capitale per toccare numerosi territori e comunità italiane, fino ad arrivare il 6 febbraio allo stadio di San Siro a Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Un tragitto simbolico che accompagnerà il Paese verso uno degli appuntamenti sportivi più attesi, con la Lombardia al centro della scena grazie ai suoi impianti e alle sue eccellenze.

I territori coinvolti, a partire dalla Valtellina, stanno completando gli ultimi interventi infrastrutturali e organizzativi in vista dell’accoglienza di atleti, delegazioni e pubblico da tutto il mondo. Le Olimpiadi rappresentano per la Lombardia una straordinaria opportunità di crescita, di visibilità internazionale e di valorizzazione delle proprie montagne, delle comunità locali e dell’intero sistema sportivo regionale.

“Essere qui oggi, all’avvio del viaggio della Fiamma olimpica – ha detto Fontana – è un momento di grande emozione. Milano Cortina 2026 si avvicina e ogni tassello che si aggiunge rende ancora più tangibile la portata di questo evento. La Lombardia, e in particolare la Valtellina, saranno protagoniste: le nostre montagne, le nostre comunità e la nostra capacità organizzativa avranno una vetrina internazionale unica. Queste Olimpiadi lasceranno un’eredità duratura in termini di infrastrutture, turismo e opportunità per i giovani. Stiamo lavorando con determinazione: l’appuntamento è sempre più vicino. E oggi più che mai possiamo dire ‘Ghe sem’ ”.