Il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana ricorda Renato Affri, imprenditore di Arcisate, recentemente scomparso. “Ci ha lasciato un grande imprenditore, un visionario dotato di un incredibile spirito pioneristico, fondatore di un’azienda che ha portato il suo nome e quello di Arcisate in tutto il mondo. Ai familiari le condoglianze mie personali e di tutta la Giunta regionale”.

Così il presidente della Regione Lombardia ricorda il fondatore della Easydur di Arcisate (Varese), azienda d’eccellenza internazionale nella progettazione e produzione di strumenti di misura e durometri.

“Ricordo con gratitudine – prosegue il presidente Fontana – quando l’amico Renato, allora segretario della sezione della Lega di Induno, mi convinse a candidarmi a sindaco di Induno Olona. Accettai, vinsi, e dal 1995 al 1999, sono stato il primo cittadino di Induno”.

‘Artefice’ della mia carriera

“A lui, in qualche modo, devo – continua il presidente Fontana – l’inizio della mia lunga carriera politica che mi ha portato a guidare la Regione più grande d’Italia, la Lombardia”.

Lombardia cresce ogni giorno

“Una Lombardia che cresce ogni giorno – aggiunge – il governatore Fontana – grazie a persone come Renato Affri, capaci di trasformare una realtà nata da una tradizione artigianale e metalmeccanica locale in una grande azienda altamente innovativa che ha saputo raggiungere una dimensione internazionale senza perdere il legame con il proprio territorio”.