Manifestazione pro Pal Milano, Fontana: vicini a Forze dell’ordine

“Ci troviamo a commentare situazioni che non dovrebbero mai verificarsi. Come sempre io sono dalla parte delle Forze dell’ordine alle quali esprimo la mia massima solidarietà e vicinanza”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa sui temi economici a Palazzo Lombardia commentando gli scontri avvenuti a Milano in occasione della manifestazione pro Pal.

No alla violenza come forma di comunicazione

“Certamente la guerriglia e la violenza – ha continuato – non sono gli strumenti migliori per cercare di far sentire le proprie idee e, se del caso, cercare di convincere altri ad avere quelle stesse idee”.

“La violenza – ha concluso – non può essere una forma di comunicazione“.