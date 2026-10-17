La Lombardia investe 600.000 euro l’anno per il turismo ferroviario

La Lombardia investe ogni anno 600.000 euro per valorizzare il patrimonio storico ferroviario, di cui circa 300.000 destinati ai treni storici effettuati da Fondazione FS. Un impegno che punta a coniugare la conservazione della memoria ferroviaria con la promozione del turismo e la riscoperta delle bellezze del territorio. A ricordarlo è stato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, intervenuto alla Sala Reale della stazione di Milano Centrale in occasione dell’Open Day organizzato da Fondazione FS, al quale hanno partecipato anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e il direttore generale di Fondazione FS, Luigi Cantamessa. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il completamento dei lavori di restauro della Sala Reale.

Assessore Lucente: Treni storici e valorizzazione del patrimonio – “La valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico del sistema ferroviario e dei suoi luoghi – ha dichiarato Lucente – avvicina i cittadini a concepire un nuovo modello di mobilità, il viaggio come esperienza capace di far scoprire le bellezze di città e paesaggi della Lombardia. Il nostro obiettivo è avvicinare i cittadini al mondo dei treni, rendendolo accessibile e fruibile a tutti con una connotazione finalmente positiva. Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, Regione Lombardia mette a disposizione ogni anno 600.000 euro, più di tutti in Italia. Circa 300.000 euro di questi sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione FS” .

Il restauro della Sala Reale – Il completamento dei lavori restituisce alla città uno spazio di particolare pregio artistico e architettonico, testimonianza della storia ferroviaria italiana. “I treni storici – ha aggiunto Lucente – sono ormai una realtà consolidata in Lombardia e fanno registrare sempre il tutto esaurito, a dimostrazione del grande appeal che riscuotono tra i viaggiatori. Un successo che si accompagna al restauro della Sala Reale della stazione Centrale di Milano, che restituisce ai cittadini un luogo magnifico da un punto di vista artistico ed architettonico. Una chiara dimostrazione di come si debba preservare un patrimonio di inestimabile valore delle Ferrovie dello Stato”.

La proposta del Museo regionale dei Trasporti – Lucente ha infine rilanciato l’idea di realizzare un Museo regionale dei Trasporti, individuando nella stazione dismessa di Milano Porta Genova una possibile sede. “Un luogo – ha concluso Lucente – dedicato alla storia della mobilità pubblica lombarda, dove raccogliere testimonianze, materiali e documenti, ma anche di diventare uno spazio di ricerca, partecipazione e divulgazione. Un’idea che ha raccolto un consenso unanime e che spero possa portare ad un progetto concreto già entro la fine dell’attuale legislatura”.

Assessore Terzi: il sostegno ai progetti di Fondazione FS “Regione apprezza il lavoro di Fondazione FS e contribuisce affinché ne porti avanti i progetti – ha detto l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi –. Ricordo inoltre che abbiamo previsto un ulteriore stanziamento per il progetto di riqualificazione della stazione di Paratico-Sarnico e che, lo scorso anno, al Tavolo di ascolto, Regione ha avanzato a RFI la proposta di riqualificare la linea Paratico-Sarnico per attivare anche un servizio di trasporto passeggeri di tipo suburbano”.