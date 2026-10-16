Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha premiato a Palazzo Lombardia i ragazzi dell’istituto Sant’Elia di Cantù (Como), che hanno trionfato nell’edizione 2026 di Alpha League in finale contro il Liceo Galileo Ferraris di Torino, rappresentando i colori del Como 1907. Alla premiazione sono intervenuti Ezio Simonelli, presidente Lega Calcio, e Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter.

“Alpha League – ha sottolineato Picchi – si conferma un importante progetto sportivo e educativo. Capace di unire scuola e calcio professionistico in un percorso di crescita, inclusione e spirito di squadra. Dopo il successo della prima edizione, con la vincita dell’Istituto Sant’Elia di Como, il torneo dimostra una forte capacità di coinvolgere i territori e parlare ai giovani. La Lombardia è orgogliosa di essere protagonista di questa iniziativa. Essa rappresenta un ponte concreto tra il mondo dell’istruzione e la Serie A, promuovendo tra i giovani lo sport, straordinaria leva di benessere e aggregazione”.

“La passione – ha detto Giuseppe Marotta – è l’elemento con cui occorre confrontarsi ogni giorno. Sia che diventerete bravi giocatori o semplici dilettanti, nello sport è fondamentale insistere. Ed è la perseveranza l’altro fattore importante, se cadi devi saperti rialzare. In uno sport di squadra ti abitui a vincere insieme, ma anche a soffrire insieme quando perdi una partita. Come diceva Mandela, non si perde mai: o vinci o impari. Ogni sconfitta porta un’analisi precisa: si può migliorare, diventando campioni nella vita, oltre che nello sport, palestra di vita. Giocate, divertitevi, con la massima motivazione”.

Alpha League, edizione 2027

L’Alpha League 2027, torneo nazionale di calcio a 11 dedicato alle scuole superiori italiane, è ai blocchi di partenza per la sua seconda edizione. Il torneo è promosso da Lega Serie A in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI). La provincia di Como riveste un ruolo da assoluta protagonista nel torneo. In vista della nuova edizione, diversi istituti del territorio comasco hanno ufficializzato l’adesione per dare l’assalto al titolo. Tra le scuole di Como che hanno già confermato la partecipazione ufficiale per l’edizione 2027 di Alpha League figurano, oltre all’istituto Sant’Elia, il Liceo ‘Fermi‘, il Liceo ‘Manzoni‘, il Liceo ‘Volta‘, il Liceo ‘Ciceri‘, l’Istituto ‘Jean Monnet‘, il Liceo ‘Terragni‘, il Liceo ‘Giovio‘, l’Istituto ‘Caio Plinio‘ e l’Istituto ‘Magistri Comacini‘.