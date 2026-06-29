LNotizie-Laghi lombardi, assessore Terzi: da Regione 5,3 milioni di euro per 14 nuovi interventi infrastrutturali

Assessore Lucente: tpl lacuale è elemento essenziale per la mobilità dei cittadini

(LNotizie – Milano, 29 giu) Regione mette in campo 5,3 milioni di euro per valorizzare i laghi lombardi attraverso 14 nuovi interventi infrastrutturali sulle aree demaniali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

I finanziamenti consentiranno la realizzazione e riqualificazione dei pontili e delle strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto, il completamento di passeggiate a lago e percorsi ciclopedonali, il miglioramento dell’accessibilità ai laghi, il consolidamento di sponde e banchine, la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche.

Assessore Terzi: investimenti che lasciano un’eredità concreta ai territori – “La valorizzazione dei laghi – sottolinea l’assessore Terzi – passa anche dalla qualità delle infrastrutture. Con questo finanziamento sosteniamo interventi che riqualificano gli spazi pubblici, migliorano i servizi per la navigazione e favoriscono una fruizione sempre più sicura e sostenibile delle aree lacuali. Si tratta di investimenti che lasciano un’eredità concreta ai territori, rafforzandone la capacità di accogliere visitatori e, allo stesso tempo, di offrire una migliore qualità della vita ai residenti. Il lavoro condiviso con le Autorità di Bacino ci permette di trasformare le esigenze dei territori in interventi concreti e diffusi sull’intero sistema lacuale lombardo”.

Assessore Lucente: obiettivi condivisi per garantire servizi all’avanguardia – “Regione Lombardia – evidenzia l’assessore Lucente – mette in campo ingenti risorse per programmare in maniera adeguata ed oculata una serie di interventi infrastrutturali che permetteranno di ammodernare e riqualificare il demanio lacuale e le strutture essenziali per la navigazione interna. Il tpl lacuale è sempre di più un elemento chiave per gli spostamenti dei cittadini e per la mobilità delle migliaia di turisti che vengono a scoprire le bellezze dei nostri territori. Come Regione, insieme agli enti locali, condividiamo da diversi anni obiettivi e programmi per garantire servizi essenziali come il trasporto sui laghi, sostenibile, confortevole e all’avanguardia”.

I finanziamenti – Le risorse complessive sono 8.811.171 euro, di cui 5.339.800 euro di contributo regionale. Gli interventi prenderanno il via tra il 2026 e 2027 e saranno ultimati entro il 2028, con alcune opere che si concluderanno già nel corso del 2027 in funzione dei singoli cronoprogrammi. Di seguito la ripartizione dei finanziamenti per Autorità di Bacino lacuale.

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AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA: 2 opere per un investimento di 310.000 euro, di cui 155.000 euro finanziati da Regione.

LAVENA PONTE TRESA (VA) – riqualificazione ambientale del lungo lago nel tratto area feste del Comune di Ponte Tresa. Costo complessivo dell’intervento 150.000 euro, contributo regionale di 75.000 euro.

PORLEZZA – CARLAZZO (CO) – opere di ripristino, pulizia e regolazione del flusso nel tratto centrale del canale Lagadone, emissario del lago di Piano ed immissario del lago Ceresio. Costo complessivo dell’intervento 160.000 euro, contributo regionale di 80.000 euro.

AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO: 2 opere per un investimento di 4.100.000 euro, di cui 2.050.000 euro finanziati da Regione.

SIRMIONE (BS) – adeguamento della pista ciclo pedonale nel tratto Lugana vecchia – bivio via Lucchino e ripavimentazione della ciclabile di via Lucchino. Costo complessivo dell’intervento 2.000.000 euro, contributo regionale di 1.000.000 euro.

SAN FELICE DEL BENACO (BS) – Riqualificazione del porto Portese. Costo complessivo dell’intervento 2.100.000 euro, contributo regionale di 1.050.000 euro.

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO: 5 opere per un investimento di 2.198.000 euro, di cui 1.728.000 euro finanziati da Regione.

PARATICO (BS) – riqualificazione della sponda lacuale fronte lago in via Mazzini. Costo complessivo dell’intervento 203.000 euro, contributo regionale di 142.100 euro.

DARFO BOARIO TERME (BS) – potenziamento dell’accessibilità al lago Moro attraverso l’abitato di Bessimo e la mulattiera dei Grimaldi finalizzato alla fruibilità sostenibile del demanio lacuale. Costo complessivo dell’intervento 495.000 euro, contributo regionale di 346.500 euro.

ISEO (BS) – lavori di consolidamento del tratto finale del muro spondale del lungolago Marconi. Costo complessivo dell’intervento 500.000 euro, contributo regionale di 340.000 euro.

ISEO (BS) – formazione di un nuovo attracco per battello, adeguamento/ampliamento della biglietteria. Costo complessivo dell’intervento 500.000 euro, contributo regionale di 450.000 euro.

Manutenzione straordinaria ed opere accessorie porti del Demanio regionale lago d’Iseo, Endine e Moro. Costo complessivo dell’intervento 500.000 euro, contributo regionale di 450.000 euro.

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE: 3 opere per un investimento di 1.405.000 euro, di cui 702.500 euro finanziati da Regione.

CAZZAGO BRABBIA (VA) – manutenzione straordinaria del porto di Cazzago e dell’area portuale. Riqualificazione spondale presso porto pubblico. Costo complessivo dell’intervento 105.000 euro, contributo regionale di 52.500 euro.

GERMIGNAGA (VA) – nuovo percorso pedonale a lago con contestuali interventi di consolidamento e potenziamento degli attuali presidi spondali sottesi. Costo complessivo dell’intervento 800.000 euro, contributo regionale di 400.000 euro.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA (VA) – realizzazione passerella cicloturistica a sbalzo sul Lago Maggiore. Costo complessivo dell’intervento 500.000 euro, contributo regionale di 250.000 euro.

AUTORITÀ DI BACINO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI: 2 opere per un investimento di 590.000 euro, di cui 535.000 euro finanziati da Regione.

SAN SIRO (CO) – ripristino e riorganizzazione funzionale dei pontili di attracco a lago in località Renzonico. Costo complessivo dell’intervento 240.000 euro, contributo regionale di 215.000 euro.

GRAVEDONA E UNITI (CO) – manutenzione straordinaria e riqualificazione della darsena di ‘Palazzo Gallio’. Costo complessivo dell’intervento 350.000 euro, contributo regionale di 320.000 euro.

MOLTRASIO (CO), INTEGRAZIONE PER RIVA GRANDE – Oltre ai 14 nuovi interventi finanziati, la delibera prevede anche un’integrazione di 168.700 euro al contributo già concesso nel 2023 da Regione Lombardia per la riqualificazione di Riva Grande e la valorizzazione degli spazi pubblici di Moltrasio. L’incremento del finanziamento consentirà di coprire le varianti strutturali alle fondazioni resesi necessarie in corso d’opera. (LNotizie)

gor