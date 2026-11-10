Cinquantanove opere per raccontare come il Futurismo e la grafica pubblicitaria abbiano cambiato il modo di rappresentare prodotti, imprese e vita quotidiana nell’Italia della prima metà del Novecento. È stata inaugurata oggi allo spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia la mostra ‘Futurismo e pubblicità. Il manifesto italiano 1909-1939’, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con il museo MA*GA di Gallarate (Varese) e visitabile gratuitamente fino al 2 dicembre.

All’evento hanno partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso; il presidente della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, Massimo Cirulli; la direttrice del museo MA*GA, Emma Zanella, e il vicepresidente del museo, Glauco Cavaciuti.

L’esposizione, curata da Pierpaolo Antonello dell’Università di Yale, nasce da un progetto della Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, che ne cura l’organizzazione e dalla cui collezione provengono tutte le opere.

Il Futurismo apre le porte alla modernità

“Questi manifesti – ha affermato Caruso – raccontano una stagione in cui gli artisti italiani hanno avuto il coraggio di sperimentare e le imprese hanno riconosciuto il valore delle loro idee. Da quell’incontro sono nate immagini che ancora oggi colpiscono per originalità e forza espressiva. È una storia che merita di essere conosciuta anche da chi non frequenta abitualmente i musei: per questo abbiamo voluto portarla a Palazzo Lombardia con una mostra aperta gratuitamente a tutti”.

Un progetto in due tappe

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio, voluto dall’assessore Caruso, che coinvolge Milano e Gallarate. Il prossimo 11 dicembre il museo MA*GA accoglierà infatti la mostra ‘Dinamo. Comunicazione Impresa Futurismo’, anch’essa curata da Pierpaolo Antonello e realizzata con opere della collezione della Fondazione Cirulli.

“La collaborazione con il MA*GA e la Fondazione Cirulli – ha aggiunto l’assessore – ci permette di proporre due appuntamenti legati da un progetto comune. Vogliamo che coloro che visitano la mostra a Milano siano invogliati a proseguire la scoperta a Gallarate e a frequentare un’eccellenza del territorio lombardo come il museo MA*GA. Anche così la sede della Regione può contribuire a far conoscere le istituzioni culturali della Lombardia e l’importante lavoro che svolgono”.

Il rapporto Arte-Pubblicità

“L’arte dell’avvenire sarà potentemente pubblicitaria”, scriveva Fortunato Depero nel ‘Numero Unico Futurista Campari’ del 1931. La mostra parte da questa convinzione: per i futuristi la pubblicità era un campo di sperimentazione con cui portare l’arte nelle strade, nelle vetrine e sulle facciate dei palazzi. Il movimento aveva già utilizzato manifesti, slogan, volantini e serate teatrali per diffondere le proprie idee. Quel repertorio di forme e strumenti passò poi alla promozione di prodotti e marchi, incontrando stili diversi e contribuendo a cambiare la comunicazione visiva italiana.

Questo rapporto tra arte e vita quotidiana trovava una formulazione nella ‘Ricostruzione futurista dell’universo’, teorizzata nel 1915 da Fortunato Depero e Giacomo Balla, che estendeva l’intervento degli artisti agli arredi, alla moda, ai giocattoli e all’industria.

Il percorso riunisce lavori di protagonisti dell’arte e della cartellonistica italiana, tra cui, oltre a Depero, Leonetto Cappiello, Marcello Dudovich, Nicholay Diulgheroff, Leopoldo Metlicovitz, Erberto Carboni, Gino Boccasile, Marcello Nizzoli, Severo Pozzati, Federico Seneca, RAM (Ruggero Alfredo Michaelles) e Mario Sironi. Le opere documentano il rapporto tra i linguaggi delle avanguardie e la comunicazione commerciale, mostrando come le innovazioni futuriste siano state accolte e interpretate anche da autori di diversa formazione.

Tra i manifesti esposti figurano quelli di Federico Seneca per la Coppa Perugina, il manifesto per l’‘Esposizione Aeronautica Italiana’ del 1934 di Carla Albini, unica artista donna presente in mostra, e la litografia realizzata nel 1922 da Adolfo Wildt per la ‘Gran Coppa d’Italia per Aeroplani’, disputata a Sesto San Giovanni (Milano).

Lombardia, apre la mostra che indaga il rapporto tra futurismo e pubblicità

L’esposizione si articola in quattro sezioni. ‘Velocità e macchina’ presenta l’automobile e le competizioni motoristiche attraverso le sperimentazioni della grafica pubblicitaria: prospettive oblique, forme geometriche e sovrapposizioni di colori traducono sulla carta il movimento e la velocità.

‘Aeropubblicità’ è dedicata al volo e all’immaginario aeronautico, dalle nuove prospettive introdotte dall’aeropittura all’utilizzo del tema aereo nella promozione di prodotti di consumo.

‘Oltre i confini’ affronta il tema dei viaggi e dei collegamenti nazionali e internazionali. Manifesti dedicati a strade, ferrovie e rotte marittime e aeree mostrano il confronto tra suggestioni futuriste, gusto Déco e ricerche grafiche europee.

Infine, ‘Corpo, forma e astrazione’ raccoglie manifesti per prodotti di largo consumo, mostrando come figure, colori e caratteri tipografici siano diventati elementi distintivi della comunicazione dei marchi. Ne sono un esempio le celebri campagne di Depero per Campari, nelle quali la figura umana viene trasformata attraverso forme geometriche.

La mostra è allestita allo spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia, in via Galvani 27 a Milano, fino al 2 dicembre. L’ingresso è libero e gratuito. Gli orari per visitare l’esposizione sono dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.