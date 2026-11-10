Ripristinare la natura, conservare la biodiversità: una giornata dedicata alle azioni per gli ecosistemi, al futuro delle risorse europee e alla collaborazione tra pubblico e privato. È questo il filo conduttore degli Stati Generali Rete Natura 2000, in corso a Palazzo Lombardia a Milano.

Stati generali Rete Natura 2000: conservazione e ripristino patrimonio

Organizzata da Regione Lombardia, insieme ai partner del progetto LIFE NatConnect2030, la giornata riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico, delle associazioni ambientaliste, delle imprese e delle comunità locali, con il coinvolgimento di LIPU, Legambiente, WWF e Fondazione Cariplo, partner strategici del progetto LIFE.

I lavori sono stati aperti dal un videomessaggio del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

“Rete Natura 2000 – ha detto il ministro – è un caposaldo delle politiche europee di conservazione. In Italia i siti e le zone che le la compongono sono caratterizzate da una coerente ed efficace azione di tutela. L’Italia può contare su una varietà straordinaria di flora e fauna su un livello di protezione avanzato e oggi stiamo lavorando anche per rafforzare tale protezione anche con con nuovi strumenti. A rendere necessario questo ulteriore impegno è l’avanzare dei cambiamenti climatici e la pericolosa perdita della biodiversità. Fenomeni che incidono sui nostri sistemi naturali e richiedono un lavoro e un approccio comune”.

Agroambienti e Servizi ecosistemici

Al centro del panel, ‘Agroambienti e Servizi ecosistemici‘ , ovvero il ripristino della natura nel Bacino Padano, la gestione della biodiversità nelle aree protette e il contributo di Comuni, associazioni e cittadini. Al tavolo presenti gli assessori regionali Alessandro Beduschi (assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia) e Gianluca Comazzi (assessore Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia). In apetura il videomessaggio del presidente di Coldiretti Ettore Prandini.

Comazzi: Tutela dell’ambiente e sviluppo economico procedano insieme

“La tutela della biodiversità – ha sottolineato l’assessore Comazzi – è una sfida fondamentale per il futuro della Lombardia, una regione che custodisce un patrimonio naturale straordinario ed è al tempo stesso uno dei principali motori economici d’Europa”.

“La nostra convinzione – ha ribadito – è che la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo economico debbano procedere di pari passo: per raggiungere questo risultato servono politiche concrete, investimenti mirati e un approccio pragmatico, lontano da contrapposizioni ideologiche”.

“Proteggere la natura non significa infatti – ha continuato – frenare la crescita ma creare le condizioni per uno sviluppo equilibrato, capace di valorizzare le risorse del territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini. In questo percorso è fondamentale coinvolgere gli agricoltori, le imprese e gli enti locali, che devono essere considerati protagonisti della transizione ambientale e non semplici destinatari di nuovi vincoli”.

“Regione Lombardia continuerà quindi a lavorare in questa direzione – ha concluso – promuovendo una tutela ambientale fondata sulla responsabilità, sulla collaborazione e sul buon senso“.

Beduschi: agricoltori primi custodi del territorio

“Agricoltura e tutela della biodiversità non sono mondi contrapposti – ha spiegato l’assessore Beduschi – ma dimensioni che devono procedere insieme. Gli agricoltori sono i primi custodi del territorio, del paesaggio rurale e delle risorse naturali: il loro lavoro contribuisce quotidianamente alla conservazione degli ecosistemi e alla salvaguardia della biodiversità. Per questo dobbiamo riconoscere il valore dei servizi ecosistemici generati dalle attività agricole e mettere le imprese nelle condizioni di continuare a svolgere questo ruolo”.

“Come Regione Lombardia – ha proseguito – abbiamo tradotto questa convinzione in interventi concreti, destinando 92,5 milioni di euro, nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027, a misure direttamente legate alla biodiversità, dalla gestione di prati e pascoli permanenti alla conservazione delle razze autoctone e delle infrastrutture ecologiche. A queste risorse, si aggiungono gli investimenti per l’agricoltura conservativa, la gestione sostenibile dell’acqua e l’innovazione e Regione Lombardia ha scelto, prima fra tutte, di sostenere non solo le imprese agricole, ma anche le imprese agromeccaniche“.

“La sfida – ha terminato Beduschi – è superare ogni contrapposizione ideologica e costruire un equilibrio tra capacità produttiva, sostenibilità economica e tutela ambientale. Anche nelle aree della Rete Natura 2000 il mondo agricolo deve essere parte attiva delle strategie di conservazione. Perché proteggere la natura significa anche mantenere vivi i territori rurali e garantire un futuro alle imprese che li presidiano”.

Manifesto della Tutela della natura

Presentato anche il Manifesto della Tutela della Natura, il documento congiunto dei partner di NatConnect 2030 che raccoglie aspettative e proposte dei territori per l’attuazione degli obiettivi europei di ripristino. Un’occasione quindi per dare voce alle esperienze locali e costruire una prospettiva condivisa per il futuro del patrimonio naturale.