Spettacolo dal vivo in Lombardia, ‘Next’ cambia nome in ‘Futura’

‘Next’ cambia nome e diventa ‘Futura. Lo spettacolo in Lombardia’, la nuova denominazione del progetto che riunisce alcuni degli interventi di Regione Lombardia a sostegno dello spettacolo dal vivo e del cinema. L’edizione 2026/2027, promossa dalla Regione con Fondazione Cariplo e organizzata da Agis lombarda, è stata presentata al Piccolo Teatro Grassi di Milano con l’intervento dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso.

Caruso: agli artisti occasioni per crescere e far conoscere le proprie idee

“Confermiamo il nostro sostegno allo spettacolo – ha sottolineato Caruso – per dare continuità al lavoro delle compagnie e permettere alle loro produzioni di raggiungere un pubblico sempre più ampio. Con ‘Futura’ proseguiamo l’esperienza di ‘Next’ offrendo agli artisti occasioni per crescere e far conoscere le proprie idee. La nuova denominazione nasce dalla volontà di rafforzare l’identità del progetto e renderlo ancora più riconoscibile”.

“Questa iniziativa, per cui Regione ha stanziato quest’anno 1,2 milioni di euro – ha aggiunto l’assessore – si rinnova anno dopo anno ampliando i suoi orizzonti, confermandosi come un importante appuntamento per gli operatori culturali e come punto di riferimento in grado di attirare un numero sempre maggiore di programmatori”.

Le anteprime regionali delle compagnie di prosa e danza sostenute dall’iniziativa

‘Futura: lo spettacolo in Lombardia’ sostiene le tournée sul territorio regionale e all’estero delle compagnie di prosa, teatro per ragazzi, danza contemporanea, circo contemporaneo. Il 9 e 10 novembre, a Milano, 16 compagnie lombarde di prosa e 5 di danza contemporanea presenteranno in anteprima brevi estratti dei nuovi spettacoli.

Lunedì 9, alle 10.30, apriranno l’anticipazione 5 compagnie di prosa al Teatro Franco Parenti. Dalle 15.30 5 compagnie di danza si esibiranno al centro nazionale di produzione DanceHausPiù. Martedì 10, dalle 10.30, altre 11 compagnie di prosa saranno al Teatro Elfo Puccini. Dopo ogni sessione sono previsti momenti di confronto tra gli artisti e gli operatori.

Particolare attenzione alle compagnie emergenti e under 35

Per 5 compagnie emergenti e 2 under 35 sono previste 50 repliche in Italia (22 nel 2026 e 28 nel 2027). Tra gli 11 teatri, circuiti regionali e festival che si sono impegnati a ospitare gli spettacoli selezionati c’è il Piccolo Teatro, dove il 28 ottobre Industria Scenica ha portato in scena ‘Sono solo parole’ allo Studio Melato.

Le produzioni per i più giovani saranno presentate a Milano nel maggio 2027 alla 37ª edizione di ‘Segnali’, festival di teatro per le nuove generazioni, a seguito della selezione pubblica delle compagnie.

Confermato il sostegno alle sale cinematografiche con ‘Schermi di classe’

Una delle 7 linee di intervento confermate dalla Regione per l’edizione 2026/2027 è dedicata alle sale cinematografiche. Il bando sostiene la programmazione di film di qualità e iniziative per avvicinare nuovi spettatori al cinema, tra cui incontri con il pubblico, laboratori e attività educative. Con ‘Schermi di classe’ le scuole lombarde possono scegliere tra 35 film da vedere gratuitamente in oltre 100 sale aderenti. Fondazione Cineteca Italiana terrà nelle scuole 12 lezioni interattive sul cinema.

‘Palchi di classe’ propone 148 spettacoli di 59 compagnie lombarde, da vedere gratuitamente a teatro o in uno spazio dell’istituto. Nell’anno scolastico 2025/2026 le 293 proiezioni hanno coinvolto 42.503 studenti di 207 istituti, mentre alle 271 matinée teatrali hanno partecipato 28.637 studenti di 279 istituti.

Il catalogo degli spettacoli, le schede dei film e l’elenco delle sale aderenti sono disponibili sul sito di ‘Futura. Lo spettacolo in Lombardia’.