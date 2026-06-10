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LNotizie-Foto.Sanità, Bertolaso: nuovi servizi territoriali a Gallarate e Somma Lombardo per rispondere ancora meglio a esigenze cittadini

Assessore Caruso: presìdi importanti per le famiglie

(LNotizie – Gallarate/Va 10 giu) Giornata dedicata al rafforzamento della sanità territoriale in provincia di Varese, dove sono stati inaugurati la Casa e l’Ospedale di comunità di Gallarate e l’Ospedale di comunità di Somma Lombardo, strutture realizzate nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Alle cerimonie hanno preso parte l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, e l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. I nuovi presìdi consentiranno di ampliare e rendere più accessibile l’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari, favorendo la presa in carico dei cittadini vicino al luogo di residenza e riducendo il ricorso improprio agli ospedali.

“Queste strutture – ha sottolineato Bertolaso – rappresentano un esempio concreto di come deve funzionare la sanità territoriale. Sono realtà moderne, ben organizzate e pienamente in linea con gli obiettivi del Pnrr. Al loro interno trovano spazio servizi essenziali: dalla prevenzione alle vaccinazioni, dai consultori alla gestione delle patologie croniche e neurodegenerative. È un modello avanzato che garantisce assistenza continuativa e può diventare un punto di riferimento non solo per la Lombardia, ma per l’intera nazione. La sfida ora è farlo conoscere sempre più ai cittadini, affinché diventi il primo accesso ai servizi sanitari territoriali, alleggerendo la pressione su ospedali e Pronto Soccorso”.

“L’apertura di queste strutture – ha aggiunto Caruso – è un risultato concreto per i cittadini di Gallarate, Somma Lombardo e dell’intero territorio servito da Asst Valle Olona. In un unico luogo si trovano servizi, professionisti e percorsi di cura, rendendo la sanità più vicina alle persone. Sono presìdi importanti per le famiglie e un ulteriore passo avanti, affinché tutti possano contare su servizi accessibili vicini ai bisogni della comunità”. (LNotizie)

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