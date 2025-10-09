L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha visitato mercoledì 9 ottobre i due Hospice gestiti da Asst Lariana, a Mariano Comense e a Como, due realtà che rappresentano un modello di collaborazione tra sistema sanitario e volontariato.

A Mariano Comense inaugurato il Centro Diurno

A Mariano Comense, al Felice Villa, è stato inaugurato il Centro Diurno sperimentale collegato all’Hospice. L’iniziativa, sviluppata in coprogettazione con le associazioni Il Mantello e Vidas, offre ai pazienti uno spazio accogliente e multidisciplinare con attività sanitarie, psicologiche, sociali e ricreative come musicoterapia, arteterapia e pet-therapy.

Il progetto, denominato ‘Come Casa’, nasce per favorire la socializzazione e migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, grazie alla collaborazione tra personale sanitario e volontari.

A Como donato un impianto fotovoltaico

A Como, all’Hospice San Martino, l’assessore ha partecipato alla presentazione della donazione di un impianto fotovoltaico del valore di 100.000 euro, realizzato dall’associazione Accanto ODV. L’impianto, da 43 kW, consente una riduzione annuale di circa 25 tonnellate di anidride carbonica, contribuendo all’efficienza energetica e alla sostenibilità della struttura.

L’Hospice San Martino, che dispone di 10 posti letto, è gestito da Asst Lariana dal luglio 2024.

“La solitudine – ha commentato l’assessore Guido Bertolaso – è un nemico ed è una difficoltà sempre più crescente. Massima attenzione quindi, riconoscenza e gratitudine a chi ci aiuta ad affrontarla. Le due strutture che ho visitato oggi rispondono a questa problematica con grande professionalità e umanità. A tutto ciò si unisce un’attenzione importante verso l’innovazione che a Mariano Comense ho visto concretizzarsi a livello organizzativo e a Como nella tecnologia attenta anche all’ambiente.