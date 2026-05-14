I 26 giovani che raccontano la Lombardia premiati al Salone del Libro

Sono 26 i vincitori di “Futura. Raccontare la Lombardia“, il premio letterario sostenuto dalla Regione e promosso da Fondazione Mondadori per valorizzare una nuova generazione di scrittori e scrittrici tra i 18 e i 35 anni.

La premiazione si è svolta oggi al Salone Internazionale del Libro di Torino alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, del rappresentante dell’Associazione Italiana Editori Fabio De Giudice, del giornalista e scrittore Pierluigi Panza e del direttore generale della Fondazione Mondadori Paolo Verri.

Il concorso, nato con l’obiettivo di stimolare nuovi sguardi sul territorio lombardo attraverso la narrativa, ha raccolto oltre 400 lavori provenienti da tutta la regione. I 26 testi selezionati sono stati pubblicati nell’antologia “Futura. Raccontare la Lombardia”, presentata oggi in occasione della 38a edizione del Salone del Libro.

Caruso: scrittura come strumento di crescita e libertà – “Con questo premio letterario – ha affermato Caruso – abbiamo voluto offrire spazio e fiducia a una nuova generazione di autori chiamati a raccontare la Lombardia con uno sguardo libero, autentico e contemporaneo. Gli oltre 400 racconti ricevuti dimostrano quanto sia viva la voglia di scrivere, osservare e interpretare il proprio tempo attraverso la cultura”.

“Dentro queste pagine – ha aggiunto l’assessore – c’è una Lombardia dinamica, fatta di città e periferie, montagne e laghi, sogni, fragilità e cambiamenti. Premiare questi 26 giovani proprio al Salone Internazionale del Libro di Torino significa riconoscere il valore della scrittura come strumento di crescita, libertà ed espressione personale”.

“La cultura ha bisogno della vostra voce”, ha proseguito Caruso rivolgendosi ai giovani vincitori del concorso, incoraggiandoli a scrivere “in modo libero e coraggioso: il futuro, spesso – ha ribadito – comincia proprio da una storia raccontata bene”.

“Come Regione – ha concluso – continueremo a sostenere e a dedicare grande attenzione ai percorsi capaci di valorizzare il talento delle nuove generazioni e di avvicinare sempre più giovani al mondo del libro e dell’editoria”.

Regione chiama, Fondazione Mondadori risponde – “Grazie a questo importante progetto dedicato al racconto del territorio lombardo – ha sottolineato Paolo Verri – si rafforza ulteriormente la collaborazione istituzionale tra la Regione e la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, da sempre impegnata nella ricerca e nella valorizzazione di nuovi talenti per l’editoria in tutte le sue forme”. I racconti selezionati restituiscono una fotografia viva e contemporanea della Lombardia, attraversando città e province, centri urbani e periferie, luoghi del lavoro e spazi della memoria, attraverso sensibilità, linguaggi e stili differenti.