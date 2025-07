LNews-Foto. TURISMO, ASSESSORE MAZZALI: CON GARDA UNICO PUNTIAMO AI MERCATI DI QUALITÀ, UNA STRATEGIA INTERREGIONALE PER VALORIZZARE IL LAGO

(LNews – Desenzano del Garda/BS, 25 lug) Tavolo di lavoro a Desenzano del Garda per il progetto ‘Garda Unico’, il progetto di promozione e valorizzazione con un unico marchio del Lago di Garda e al quale lavorano le Regioni Lombardia, Veneto e la Provincia Autonoma di Trento.

“Con il progetto Garda Unico – spiega l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, Barbara Mazzali – abbiamo scelto di unire le forze con Veneto e Trentino-Alto Adige, per dar vita a una strategia condivisa, strutturata e lungimirante. È un modello di governance turistica che supera i confini amministrativi per valorizzare, in modo integrato, l’intero bacino gardesano”.

Durante la riunione, le tre Regioni hanno definito una programmazione congiunta focalizzata sull’individuazione di nuovi mercati di riferimento. “Abbiamo scelto di puntare su Paesi del Nord Europa e del Nord America – sottolinea l’assessore Mazzali – con l’obiettivo di intercettare un turismo di qualità, consapevole, rispettoso e interessato all’autenticità del territorio. Non ci interessa inseguire i numeri, ma attrarre viaggiatori che generino un impatto economico sostenibile e duraturo per le nostre comunità locali”.

Elemento centrale del progetto è anche il ruolo della ‘Navigazione Laghi’, l’ente governativo che gestisce i servizi di trasporto pubblico via acqua sui laghi di Garda, Maggiore e Como. “La rete dei collegamenti lacustri – evidenzia l’assessore – rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per una mobilità turistica sostenibile, ma anche per rendere più accessibili i borghi, le spiagge, i siti culturali e paesaggistici, nel pieno rispetto dell’ambiente”.

“Garda Unico – conclude Mazzali – è un esempio concreto di come la collaborazione istituzionale possa trasformarsi in visione: vogliamo rafforzare il posizionamento del Lago di Garda come destinazione d’eccellenza, attraverso un racconto condiviso che ne esalti le peculiarità, l’anima autentica e la capacità di offrire esperienze indimenticabili, tutto l’anno. È un patrimonio di inestimabile valore per il turismo lombardo, non solo per la sua straordinaria bellezza naturale, ma anche per l’offerta culturale, enogastronomica e sportiva che lo rende una meta unica nel panorama nazionale e internazionale”. (LNews)

red