Ministro Giorgetti in Regione: la Lombardia continua a primeggiare

“La Lombardia continua a primeggiare ed è utile avere un confronto con i protagonisti di questo territorio e in generale con i protagonisti dell’economia reale, lo è ancor di più in un momento come questo in cui si stanno riscrivendo le regole globali del commercio e della finanza”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontrando, nel pomeriggio di venerdì 30 maggio, a Palazzo Lombardia i rappresentanti del ‘sistema lombardo’, ovvero imprese, associazioni di categoria e sindacati riuniti attorno al Tavolo della competitività della Regione promosso dall’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con la partecipazione del governatore Attilio Fontana.

Tra i temi sul tavolo quello del credito: “Le banche devono tornare a fare le banche – ha sottolineato il ministro Giorgetti – ovvero devono raccogliere il risparmio, tutelarlo ed erogarlo. Una vocazione, questa, che sta venendo meno a causa della regolamentazione sovranazionale e di un gigantismo bancario che si occupa soprattutto di gestioni patrimoniali. Le caratteristiche economiche del nostro Paese, con la Lombardia in testa, necessitano invece che si torni a una reale assistenza da parte del sistema bancario, che deve tornare a esercitare il suo ruolo classico”.

“Le imprese devono essere messe nelle condizioni di fare impresa – ha proseguito Giorgetti – e questo è il principio del funzionamento di una sana economia. L’economia la fanno gli imprenditori, non lo Stato. Lo Stato, la Regione, le banche devono creare le condizioni affinché gli imprenditori trovino un ambiente dove possano mettersi in gioco, rischiare, avere successo, dare lavoro e creare sviluppo. Questa è la ricetta che funziona”.

“Il ministro Giorgetti – ha commentato il governatore Fontana – ha fatto una disamina attenta e approfondita della situazione nazionale ed internazionale. La presenza di tutte le componenti del nostro sistema produttivo e sindacale è stata molto importante per dimostrare la nostra coesione e la volontà di ascolto. La forza del sistema lombardo risiede nella capacità di fare rete per affrontare i momenti difficili. I dati del trimestre dimostrano come la Lombardia stia tenendo nonostante le difficoltà”.

“Un tavolo molto utile – ha dichiarato l’assessore Guidesi – per la Lombardia e per il Governo. Un’occasione speciale, innanzitutto, per ascoltare il ministro Giorgetti, che ringrazio della partecipazione. Poi, un modo per offrire, ancora una volta, al ministro il quadro di una realtà e di un territorio vivace, impegnato, in continua crescita, che ragiona con una logica di sistema”.