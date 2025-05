Emozione, orgoglio e senso di appartenenza. L’edizione 2025 del Premio Rosa Camuna è stata questo e molto di più. Nel giorno della Festa della Lombardia, infatti, la Regione ha ospitato i cittadini lombardi che si sono distinti – ognuno nel proprio ambito – nel mondo del lavoro, della cultura, dello sport e di altre aree, contribuendo al progresso della Regione.

Rosa Camuna 2025, ecco i momenti salienti

Di seguito il video che racconta i momenti salienti dell’evento che celebra ogni anno il talento e la solidarietà che contribuiscono a rendere sempre più grande la Lombardia. In questa occasione, la Giuria ha voluto assegnare il prestigioso riconoscimento a chi ha mostrato un grande impegno per i giovani, per il sociale e per il welfare.

Dall’intervento del presidente regionale, Attilio Fontana, e del presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, al video messaggio della conduttrice Maria De Filippi, dalle interviste a don Chino Pezzoli e don Virginio Colmegna, sempre in prima linea nel supporto dei più fragili, il video raccoglie le dichiarazioni di chi è intervenuto alla cerimonia che si è svolta a Palazzo Lombardia.

Seguono le dichiarazioni del direttore della Breast Unit Interaziendale Pavese, Adele Sgarella, e della responsabile della Breast Unit dell’Asst Sette Laghi, Francesca Rovera, che da anni investono le proprie competenze per la ricerca contro il tumore al seno.

Poi, i contributi del fondatore dei City Angels, Mario Furlan, della professoressa e matematica, Maria Colombo, della cantante vincitrice dell’edizione 2024 di ‘X Factor’, Mimì, dei giornalisti Giuseppe De Bellis e Giorgia Colombo. Ma non è tutto: il video contiene anche l’intervista ad una colonna del calcio lombardo, Roberto Boninsegna, e l’esilarante intervento del ‘mitico’ Massimo Boldi, che ha chiuso in bellezza il Premio Rosa Camuna 2025.