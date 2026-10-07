Cultura, tornano le Giornate Fai d’Autunno in Lombardia

Sono 131, di cui 117 in via straordinaria, i luoghi che sabato 10 e domenica 11 ottobre apriranno al pubblico in 48 Comuni della Lombardia in occasione della quindicesima edizione delle ‘Giornate Fai d’Autunno’, l’iniziativa nazionale promossa dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano Ets per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale italiano.

Regione Lombardia sostiene l’iniziativa, che consentirà ai visitatori di accedere anche a edifici, spazi e siti solitamente non aperti al pubblico o poco conosciuti, attraverso un programma diffuso su tutto il territorio.

Porte aperte alla bellezza

“Le Giornate Fai d’Autunno – afferma l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – ci offrono l’occasione di conoscere luoghi davanti ai quali passiamo ogni giorno senza potervi entrare e di scoprire quanto della nostra storia custodiscano. Le 117 aperture straordinarie interessano 48 Comuni lombardi e portano l’attenzione su un patrimonio che merita di essere conosciuto anche al di fuori dei circuiti più frequentati.Regione Lombardia sostiene questa iniziativa perché avvicina le persone alla cultura, a partire dai territori in cui vivono”.

Spazio anche ad artigianato e imprese

“Trovo particolarmente significativa – aggiunge Caruso – la scelta di dare spazio all’artigianato e alla storia delle nostre imprese: nelle fabbriche e nei laboratori si sono formate competenze e sono nate idee che hanno segnato la Lombardia e la vita di tante famiglie. Anche questa storia ha pieno diritto di essere riconosciuta come parte del nostro patrimonio culturale”.

Il ruolo del volontariato

“Ringrazio il Fai e i volontari, soprattutto i tanti giovani che accompagneranno i visitatori – conclude -: dedicare tempo e studio a un luogo per farlo conoscere agli altri è un modo concreto di prendersene cura”.

Le novità

Tra le novità del 2026, le aperture dedicate ai saperi, agli antichi mestieri, alle tradizioni manifatturiere, alla creatività e alle eccellenze produttive. Un percorso realizzato dal Fai anche attraverso la collaborazione con Confindustria e Museimpresa.

Le aperture

Numerose le aperture previste nelle province lombarde. A Milano sarà possibile visitare, tra gli altri, CityWave a CityLife, Palazzo Dugnani, Palazzo Isimbardi, Palazzo delle Finanze, la torre Gioia 22 e Palazzo Lombardia. In provincia di Milano apriranno anche il Mumac – Museo della Macchina per Caffè di Binasco e la Fonderia Artistica Cubro di Novate Milanese.

Il programma coinvolge l’intera regione: tra i luoghi segnalati dal Fai figurano Villa Mirabello e Villa Mirabellino nel Parco di Monza; il Cantiere Navigazione Laghi a Tavernola, nel Comasco; lo stabilimento dell’ex Ignis a Comerio e Villa Dolci Melzi a Somma Lombardo, nel Varesotto; il Seminario vescovile Giovanni XXIII a Bergamo; il Castello di Montù Beccaria, nel Pavese; le Terme pubbliche di Palazzo Poncarali Oldofredi a Brescia; Palazzo Manna a Cremona; Palazzo Marchesi Gardani a Viadana, nel Mantovano; la Fondazione Cosway a Lodi; Palazzo Agudio a Malgrate, nel Lecchese; e il Castello di Bellaguarda a Tovo di Sant’Agata, in provincia di Sondrio.

Le giornate Fai d’autunno in numeri

Le Giornate Fai d’Autunno coinvolgeranno complessivamente oltre 700 luoghi in 350 città italiane, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, con visite a contributo libero. L’iniziativa è organizzata dalle Delegazioni e dai Gruppi Fai presenti sul territorio, con il contributo dei volontari. Saranno inoltre oltre 9.000 gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati che accompagneranno il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti.

Le Giornate Fai d’Autunno 2026 si svolgono in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e delle Province autonome italiane.

Tutti i luoghi, provincia per provincia

Di seguito l’elenco diviso per provincia dei luoghi aperti in Lombardia in occasione delle Giornate Fai d’Autunno:

Bergamo (9)

A Casa del Prefetto a Bergamo; Seminario vescovile Giovanni XXIII Bergamo; Palazzo Moroni a Bergamo; Bosco Spino: un tesoro verde da scoprire; Una passeggiata tra le ‘Corti Vive’ di Calvenzano; DeArt, un’eccellenza italiana a Calvenzano; Tesori da scoprire nella chiesa parrocchiale di Calvenzano; Alla scoperta della chiesetta attraverso i cinque sensi a Calvenzano; Mulino Maurizio Gervasoni a Roncobello in frazione Bàresi.

Brescia (21)

Terme pubbliche Poncarali Oldofredi ora Liceo Arnaldo Brescia; Monastero di Santa Croce Brescia; Orologio di piazza della Loggia Brescia; Convento delle Orsoline e chiesa di Santa Maria degli Angeli a Brescia; Palazzo Bona, Casa di Dio a Brescia; Palazzo Santangelo a Brescia; Borgo del Maglio di Ome; Santuario Madonna dell’Avello a Ome; L’arte nella cantina Majolini a Ome; chiesa di San Lorenzo a Ome; chiesa di San Michele a Ome; Casa Chimina a Ome; Villa Rampinelli Dotti a Ome; Maglio di San Tomaso: storie di lavorazione del ferro a Berzo Inferiore; Segreti di palazzo: Casa Bontempi a Berzo Inferiore; Da Palazzo Federici a Casa del Curato: una storia nascosta a Berzo Inferiore; I segreti di San Lorenzo: storia, santi e affreschi a Berzo Inferiore; Innocenzo da Berzo: storie di francescani e di arte a Berzo Inferiore; Dalla fucina al laminatoio: una storia industriale a Berzo Inferiore; Palazzo della Magnifica Patria, Palazzo del Municipio Salò; Sede Guardia di Finanza – Tenenza di Salò.

Como (11)

Chiesa di San Lorenzo e Oratorio di San Giuseppe a Laino; Palazzo Scotti a Laino; Torre del Soccorso detta del Barbarossa a Tremezzina; Villa del Balbianello a Tremezzina; Velarca a Tremezzina; Villa Fogazzaro Roi a Valsolda; Casa Bolla e Oratorio di San Giovanni Nepomuceno a Ramponio Alta Valle Intelvi; Museo d’Arte Sacra e chiesa di Santa Maria a Scaria Alta Valle Intelvi; Cantiere Navigazione Laghi a Tavernola; Palazzo della Rienza a Como; Colombo Industrie Tessili e Visgomma a Fino Mornasco.

Cremona (5)

Palazzo Manna a Cremona; ex chiesa di San Vitale Cremona; ex caserma La Marmora Cremona; ex Teatro Politeama Verdi a Cremona; ex acciaieria Ferriera di Crema.

Lecco (9)

Cappella dei Morti della Peste a Malgrate; chiesa di San Leonardo e cimitero a Malgrate; chiesa di Sant’Antonio a Malgrate; ex Filanda Bovara Reina – Quadreria Digital Academy a Malgrate; Palazzo Agudio – Consonni a Malgrate; Palazzo Agudio a Malgrate; Ponte San Michele di Paderno d’Adda; Molino Colombo: dalla storia alla produzione a Paderno d’Adda; Villa Gnecchi Ruscone a Paderno d’Adda.

Lodi (2)

Fondazione Cosway a Lodi; chiesa di Santa Maria delle Grazie – Santuario delle Grazie a Lodi.

Mantova (9)

Chiesa della Madonna del Terremoto a Mantova; Antica edicola dei giornali a Mantova; chiesa del Convento di San Pietro a Castiglione delle Stiviere; Convento di Santa Maria a Castiglione delle Stiviere; Collegio dei Gesuiti (sede del Municipio) a Castiglione delle Stiviere; Mu.Vi – tra libri antichi e antichi tessuti a Viadana; chiesa di Santa Maria Assunta e San Cristoforo in Castello a Viadana; Sulle tracce della comunità ebraica di Viadana; Palazzo Gardani: percorso dedicato al patrimonio storico di Viadana.

Milano (22)

CityWave a Milano; Palazzo Cusani a Milano; Palazzo Dugnani – Tiepolo maestro del cielo europeo a Milano; Tra le allegorie del Tiepolo – Palazzo Isimbardi a Milano; Palazzo Lombardia a Milano; Dolce & Gabbana Casa a Milano; Là dove Milano si rifugiava dal cielo a Milano; Gioia22: innovazione e sostenibilità nello skyline di Milano a Milano; alla scoperta del palazzo della sede di Banco BPM a Milano; Casa BFF e BFF Gallery a Milano; Fondazione Renzo Piano a Milano; I ‘segreti’ del Palazzo delle Finanze a Milano; Mumac: alla scoperta dell’espresso italiano a Binasco; Riserva naturale La Fagiana – Ponte Vecchio di Magenta; Santuario di Santa Maria Assunta a Magenta; Museo Kartell a Noviglio; Lo spazio del perdono a Melegnano; Mesero – giro cittadino; Cascina Grande Mahtildis a Vermezzo; Fonderia artistica Cubro a Novate Milanese; Viaggio nel tempo: Sesto San Giovanni dal ’500 a P. Bottoni; Villa Necchi Campiglio a Milano.

Monza e Brianza (10)

Cappella Espiatoria a Monza; Da Cedernopoli a Cederna: cosa resta del villaggio operaio a Monza; Le Ville Mirabello e Mirabellino nel Parco di Monza; Monastero di San Benedetto a Seregno; Le vetrate di Aligi Sassu a Giussano; L’abbazia dell’arte, di Massimo Meda a Vimercate; Il centro ricerca e sviluppo Nokia a Vimercate; Centrale idroelettrica Edison ‘Carlo Esterle’ a Cornate d’Adda; Centrale idroelettrica Edison ‘Angelo Bertini’ a Cornate d’Adda; chiesa di San Giuseppe a Porto d’Adda.

Pavia (9)

Gli affreschi della chiesa di San Giacomo a Pavia; Castello di Frascarolo e il suo museo a Frascarolo; chiesa di San Leonardo confessore a Linarolo; Castello di Montù Beccaria; chiese Gemelle e Teatro Dardano a Montù Beccaria; chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Pavia; Villa Marabelli a Pavia; San Damiano – Oratorio dei Templari a Valle Salimbene; chiesa di San Carlo – parrocchia ortodossa di Vigevano.

Sondrio (6)

Castel Grumello a Montagna in Valtellina; Alpe Pedroria e Alpe Madrera a Talamona; Castello di Bellaguarda Tovo di Sant’Agata; Casa Canali a Tovo di Sant’Agata; oratorio dei Santi Ippolito e Cassiano a Tovo Sant’Agata; chiesa parrocchiale di Sant’Agata a Tovo Sant’Agata.

Varese (18)

Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno; monastero di Torba a Gornate Olona; Casa Macchi a Morazzone; Villa e collezione Panza a Varese; Torre di Velate a Varese; Villa Dolci Melzi a Somma Lombardo; Museo Secondo Mona spa a Somma Lombardo; Parco di Villa Hermann a Somma Lombardo; cimitero monumentale di Busto Arsizio; SP II spa: dal banco di manovra al treno a Saronno; Villa Andrea a Varese; Parco e cortili di Villa Mozzoni a Varese; ex Ignis di Comerio; Villa Ida di Cocquio Trevisago; museo Innocente Salvini a Cocquio Trevisago; storia di Cocquio Trevisago, personaggi e immagini d’epoca a Cocquio Trevisago; colonia elioterapica e cappella di San Martino a Fagnano Olona; chiesa di Sant’Antonio abate a Olgiate Olona.