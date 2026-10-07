La Lombardia vince il Trofeo Coni per il secondo anno consecutivo

La Lombardia sale ancora una volta sul gradino più alto del podio e firma un risultato senza precedenti nella storia del Trofeo Coni. La rappresentativa regionale ha conquistato in Puglia l’edizione 2026 della principale manifestazione multidisciplinare italiana dedicata agli under 14, vincendo il trofeo estivo per il secondo anno consecutivo. Considerando anche il successo ottenuto nel Trofeo Coni Winter dello scorso anno, si tratta della terza affermazione consecutiva per la Lombardia, prima regione a riuscirci nella storia della competizione.

Gli atleti lombardi hanno chiuso la manifestazione al primo posto della classifica generale con 112 punti, davanti all’Emilia-Romagna, seconda a quota 108, e al Lazio, terzo con 106.

Fontana: risultato che premia l’intero sistema sportivo lombardo

“Un risultato straordinario – commenta il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – che conferma ancora una volta la forza dello sport lombardo. Vincere il Trofeo Coni per il secondo anno consecutivo e raggiungere il terzo successo di fila considerando anche l’edizione Winter rappresenta un traguardo di cui tutta la Lombardia può essere orgogliosa”.

“Il mio plauso – prosegue Fontana – va innanzitutto alle ragazze e ai ragazzi che hanno rappresentato la nostra regione con impegno e passione. Dietro questi risultati c’è però anche il grande lavoro quotidiano delle società sportive, degli allenatori, dei dirigenti, delle famiglie e dei volontari che consentono a migliaia di giovani di praticare sport e di crescere attraverso i suoi valori”.

Picchi: un successo che nasce da investimenti concreti nello sport

“La Lombardia si conferma protagonista assoluta – evidenzia il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi – unica regione nella storia della manifestazione a conquistare tre trofei consecutivi, raggiungendo un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi. Un successo che nasce da investimenti concreti nello sport, dalle infrastrutture ai percorsi tecnici sviluppati insieme dalle istituzioni insieme alle federazioni, società sportive, scuole e università”.

“In questa direzione – conclude Picchi – si inserisce anche il bando ‘Impianti’, che ho fortemente voluto e con cui abbiamo destinato 108 milioni di euro alla riqualificazione degli impianti sportivi lombardi. La Lombardia continua così a dimostrare la propria capacità di eccellere a livello nazionale e di competere ai massimi livelli internazionali, come confermato dai risultati delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina 2026”.

Quella disputata in Puglia è stata l’undicesima edizione estiva del Trofeo Coni e ha coinvolto circa 4.500 tra atleti e tecnici provenienti da tutte le regioni italiane.