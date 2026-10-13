Oscar Green Coldiretti premia giovani che credono nell’agricoltura

“In una fase in cui, fra cambiamenti climatici, tensioni geopolitiche, aumento dei costi di produzione, attacchi fuori controllo di frange esagitate della società, è sempre più difficile fare agricoltura, gli Oscar Green di Coldiretti testimoniano quanto i giovani credano nel futuro, nell’innovazione, nella capacità di fare squadra per imprese agricole sempre più dinamiche, multifunzionali, attente alla sostenibilità, alla redditività, alla competitività. È un orgoglio vedere così tanta creatività nell’attività di impresa”. Così ha detto l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, intervenendo a Varese alla cerimonia di consegna dell’edizione 2026 degli Oscar Green della Lombardia, i premi promossi da Coldiretti Giovani Impresa.

Alla cerimonia è intervenuto anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Oscar Green e giovani agricoltori

Alla cerimonia dedicata ai giovani agricoltori di Coldiretti Lombardia è intervenuto anche il presidente della Federazione regionale di Coldiretti, Gianfranco Comincioli.

“Stiamo attraversando un periodo difficile tra guerre, crisi climatiche, boom dei costi di produzione e prezzi riconosciuti che spesso non coprono le spese – ha dichiarato Comincioli –. In questo scenario, se vogliamo davvero dare un futuro alla nostra agricoltura, diventa fondamentale valorizzare e sostenere lo spirito imprenditoriale dei giovani. La difesa delle nostre filiere passa anche attraverso il supporto che saremo in grado di dare alle nuove generazioni, per permettergli di produrre sempre meglio cibo di qualità, a garanzia della salute dei cittadini”.

Il bando Giovani

Da martedì 13 ottobre, e fino alle ore 12 del 27 ottobre 2026, Regione Lombardia mette a disposizione risorse pari a 755.848,06 euro (stanziati dal Masaf), per i giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda sul presente bando siano beneficiari dell’aiuto dell’Intervento SRE01 (Insediamento giovani) della Politica agricola comune 2023-2027 di Regione Lombardia e non abbiano compiuto il 41° anno di età.

Agevolazione ‘a fondo perduto’

L’agevolazione si configura come ‘Contributo a fondo perduto’ ed è concessa in modalità a sportello. Il finanziamento è concesso come pagamento diretto di denaro ai beneficiari a fronte della presentazione della documentazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e servizi all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.