Incrementata la misura Dote Sport 2025 fino a 2,6 milioni di euro

Regione Lombardia aumenta di ulteriori 325.000 euro la dotazione finanziaria della misura Dote Sport 2025 portando lo stanziamento complessivo a 2,6 milioni di euro. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale.

Picchi: puntiamo a coprire il 100% delle richieste pervenute

“Attraverso la Dote Sport – evidenzia il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi – vogliamo continuare a garantire un aiuto concreto alle famiglie lombarde e ai giovani del nostro territorio, offrendo a un numero sempre maggiore di ragazzi l’opportunità di praticare attività sportiva. Con questo ulteriore finanziamento puntiamo a coprire il 100% delle richieste pervenute. Lo sport rappresenta una straordinaria occasione di crescita psicofisica, perché trasmette valori fondamentali come l’impegno, la disciplina e il rispetto degli altri”.

Resta forte l’attenzione nei confronti delle famiglie di minori con disabilità

“Nel triennio 2023-2025 – conclude Picchi – la misura Dote Sport ha consentito a oltre 68.000 minori di praticare attività sportiva. Nel solo 2026 sono state assegnate 23.000 doti, pari all’84% delle richieste. Con questo ulteriore finanziamento abbiamo ampliato il sostegno alle famiglie, con una dote per ciascun figlio tra i 6 e i 17 anni e rafforzato le misure dedicate ai minori con disabilità”.