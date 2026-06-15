Palazzo Lombardia ha ospitato il Collegio di Vigilanza per l’atto integrativo all’Adp (Accordo di programma) del “Polo esterno di Fiera Milano” con l’aggiornamento sul progetto dell’“Ice Hockey Arena”.

Sertori: “Ice Hockey Arena” Rho progetto condiviso

Il Collegio, presieduto dall’assessore di Regione Lombardia agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha preso atto e condiviso, mercoledì 10 giugno, l’iniziativa promossa da Fondazione Fiera, d’intesa con la Fisg (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) di prevedere la realizzazione nel sito del quartiere fieristico del comune di Rho di una “Ice Hockey Arena”.

Obiettivo impianto permanente

“Si tratta – spiega Sertori – di una struttura a carattere provvisorio con l’obiettivo di garantire al territorio la realizzazione in tempi brevi di un impianto sportivo in attesa di dotare l’area metropolitana di una struttura di carattere permanente”.

In particolare, l’assessore Sertori ha espresso “grande apprezzamento per la proposta presentata che consentirà, in continuità con le Olimpiadi Invernali 2026 e con le politiche regionali, di praticare gli sport su ghiaccio (hockey, pattinaggio di figura e curling) a livello agonistico ed anche di promuovere tali sport tra i più giovani”.

La gestione della struttura

La gestione, in fase di perfezionamento, sarà prevista da Fondazione Fiera in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. L’impianto sarà disponibile già a partire dall’inverno 2026-2027, così da consentirne l’utilizzo nella prossima stagione sportiva.

L’investimento, pari a circa 5 milioni di euro, sarà totalmente autofinanziato da Fondazione Fiera Milano che con la fattiva collaborazione del comune di Rho e di Pero realizzerà l’opera in tempi brevissimi.

L’impianto

L’impianto sportivo sarà realizzato con una struttura portante ad arco in acciaio e alluminio; avrà una superficie pari a circa 5.200 metri quadrati, con altezza al colmo 18 metri, e ospiterà una pista di pattinaggio da 60 x 26 metri. Si prevede una capienza complessiva di circa 4.000 posti.

Struttura in sito ben servito

L’accessibilità alla struttura è garantita con i mezzi pubblici, grazie alla stazione Rho-Fiera della metropolitana e delle linee ferroviarie del passante ferroviario/alta velocità. Inoltre tramite la rete autostradale (A4/A8-A9/tangenziale Ovest) è garantita l’accessibilità automobilistica con accesso diretto alla viabilità Fiera. In prossimità della struttura, poi, sono presenti i parcheggi P2 e P3 di Fiera, che dispongono di numeri e dimensioni adeguate alla fruizione.