Aler Milano, individuata sede Federazione Italiana Sport Invernali

L’edificio Aler di via Andrea Costa 20 a Milano sarà riqualificato per ospitare la sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali

Franco: istituzione di prestigio contribuisce alla rigenerazione dell'area

L’edificio Aler di via Andrea Costa 20 a Milano sarà riqualificato per ospitare la sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). A renderlo noto è l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco: “Si tratta di un immobile con destinazione d’uso ufficio che sarà valorizzato diventando il quartier generale istituzionale e operativo della FISI, attraverso una locazione di durata ventennale”.

Benefici per Milano e la Lombardia

“L’iniziativa – prosegue l’assessore Franco – presenta un beneficio duplice. Da un lato rafforza il ruolo della Lombardia come regione di riferimento per gli sport invernali, anche rispetto al tema dell’eredità olimpica, consentendo alla FISI di mantenere a Milano la propria sede nazionale. Dall’altro contribuisce alla rigenerazione dell’area attorno a piazzale Loreto insediando un’attività e una sede istituzionale di grande prestigio”.

La Federazione Italiana Sport Invernali e Aler Milano

L’intervento è coerente con l’attuazione della legge regionale di assestamento di bilancio 2025-2027 che incentiva progetti di riqualificazione di spazi Aler in grado di contribuire alla rivitalizzazione dei quartieri, anche attraverso l’insediamento di enti e associazioni senza fini di lucro con finalità socio-educative. Lo scorso luglio, infatti, la FISI aveva presentato una manifestazione di interesse per lo stabile di via Costa rispondendo ad un avviso pubblico di Aler Milano.

