Il mondo della montagna torna protagonista nel cuore della città con la seconda edizione di ‘Milano Mountain Show’, in programma dal 24 al 29 ottobre in piazza Città di Lombardia. La manifestazione, presentata oggi a Palazzo Lombardia, si svilupperà in sei giornate di incontri, attività ed eventi con l’obiettivo di favorire il dialogo tra impresa, cultura della montagna, sport e turismo.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi; Michele Budelli, presidente di Fandango Club Creators, ideatore dell’evento; Cristian Celoria, partner di PwC Italia, e Valeria Ghezzi, presidente di Anef (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari).

Picchi: evento che raccoglie l’eredità delle Olimpiadi – “’Il Milano Mountain Show’ – ha dichiarato Picchi – vuole diventare un forum internazionale dedicato anche agli sport della montagna e per questo arriva oggi a Milano, nel cuore della Lombardia, a pochi mesi dalle Olimpiadi Milano Cortina. Questo evento è una delle eredità dei Giochi e una vetrina strategica per valorizzare la montagna in tutte le sue dimensioni: sportiva, ambientale e culturale. Lo sport praticato sulle nostre montagne, che coprono il 40% del territorio regionale – ha ricordato – non è solo sci ma anche bici, trekking, arrampicata, trail e molto altro. Lo sport è un motore di sviluppo per le comunità montane, contribuendo a destagionalizzare l’attrattività della montagna, generando lavoro, turismo e nuove opportunità e contrastando lo spopolamento, mantenendo vivi i territori. Regione Lombardia – ha quindi concluso – lavora in questa direzione attraverso i bandi: nel triennio 2023-2025 abbiamo finanziato oltre 700 manifestazioni sportive con un contributo medio di 9.000 euro e 42 grandi eventi con un contributo medio di 40.000 euro per un totale di quattro milioni di euro l’anno”.

Budelli: serve una visione condivisa – “Con l’edizione 2026 – ha spiegato Michele Budelli, presidente di Fandango Club Creators – vogliamo costruire un luogo di confronto tra tutti i soggetti che vivono, promuovono e raccontano la montagna ogni giorno. Mai come in questi momenti di riassetto geopolitico mondiale – ha aggiunto – occorre un ragionamento condiviso in ambito turistico, strategico e di visione, per valorizzare un asset fondamentale per il nostro Paese. Con Milano Mountain Show vogliamo dare il nostro contributo verso una regia stabile per la montagna, una piattaforma di continuità per filiere, territori e politiche di settore”.

Il concept 2026: ‘Growing Ideas’- Dopo il debutto dello scorso anno, ‘Milano Mountain Show’ si presenta con un’edizione più ampia e strutturata, pensata per consolidare un appuntamento capace di mettere in relazione il mondo della montagna con le sfide che ne stanno ridefinendo il futuro.

Il concept scelto per il 2026 è ‘Growing Ideas’ un tema che racconta il passaggio dalle idee ai progetti e dalle relazioni alle collaborazioni concrete. Un approccio che guarda alla montagna non solo come destinazione turistica, ma come protagonista dello sviluppo economico e territoriale del Paese.

Sei giorni tra pubblico e operatori – Il programma si articolerà in sei giornate, suddivise tra iniziative aperte al pubblico e momenti dedicati agli operatori del settore. Nel weekend di sabato 24 e domenica 25 ottobre, piazza Città di Lombardia ospiterà il Villaggio della Montagna, uno spazio esperienziale nel cuore di Milano con attività dedicate alla pratica sportiva e alla cultura outdoor. Saranno presenti aree tematiche dedicate alla discesa, allo sci di fondo e al biathlon, oltre a spazi per la bike experience e il mondo Pool Sci Italia.

All’interno del villaggio sarà inoltre presentato Ski’n Lombardia, lo skipass unico regionale che riunisce le località sciistiche aderenti, con uno spazio informativo dedicato alla stagione invernale 2026-2027. Il villaggio resterà attivo anche nei giorni successivi con iniziative rivolte alle scuole e alle famiglie, pensate per avvicinare le nuove generazioni alla cultura della montagna. Il calendario completo delle attività sarà reso noto nelle prossime settimane.

Da lunedì 26 a giovedì 29 ottobre la manifestazione entrerà invece nella sua fase business e istituzionale, con incontri, tavole rotonde e momenti di confronto dedicati alle filiere produttive, al turismo, all’industria e alle politiche per la montagna.

È online il nuovo sito ufficiale della manifestazione, che raccoglierà tutte le informazioni sull’edizione 2026, gli aggiornamenti sul programma e le opportunità di partecipazione per imprese e operatori del settore.

‘Milano Mountain Show’ 2026 si propone così di raccogliere l’eredità della stagione olimpica e di mantenere la montagna al centro dell’agenda nazionale, accompagnando il settore verso una nuova fase di crescita, innovazione e continuità.