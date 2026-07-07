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Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi

Il segreto nascosto’, mostra di Giorgia Petani a Palazzo Lombardia

'Il segreto nascosto', la mostra di Giorgia Petani, a Palazzo Lombardia fino al 30 luglio, è un percorso tra emozioni, simboli e significati celati

“L’artista – ha commentato l’assessore Comazzi – è una giornalista che utilizza anche l’arte, la pittura come linguaggio espressivo, attraverso il quale racconta storie legate a una dimensione più intima e riflessiva. Queste opere, come rivelato dall’artista, sono state composte principalmente in orario notturno: l’atmosfera raccolta, ovattata della notte è funzionale alla composizione di opere introspettive, dove il simbolismo e la dimensione dell’inconscio giocano un ruolo importante”.

Il segreto nascosto, mostra di Giorgia Petani

Le opere, realizzate prevalentemente durante le ore notturne, nascono quindi in un tempo sospeso che l’artista vive come spazio privilegiato di libertà creativa e introspezione. Ne emerge un racconto fatto di pensieri, emozioni e fragilità che abitano ciascuno di noi e che spesso rimangono invisibili agli occhi degli altri.

“La rassegna  – ha spiegato la pittrice – presenta una serie di opere realizzate in acrilico che indagano la complessità dell’interiorità umana attraverso un linguaggio pittorico fatto di stratificazioni, colori, parole e simboli nascosti. Ogni tela invita il visitatore ad andare oltre il primo sguardo, suggerendo come la realtà, così come le persone, custodisca sempre significati più profondi di quelli immediatamente percepibili”.

La mostra, date e orari

La mostra ospitata dall’8 al 30 luglio 2026 nello Spazio N3 di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano) sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19, con ingresso libero e gratuito.

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