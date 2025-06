‘Momenti salienti dell’arte e della fotografia’, la mostra inclusiva allestita nello Spazio N3 di Palazzo Lombardia, è stata inaugurata alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi.

La mostra inclusiva allestita a Palazzo Lombardia

“Regione Lombardia – ha affermato l’assessore – sta investendo molto sull’esposizione delle mostre. Il senso è far diventare questo Palazzo importante non solo sotto il punto istituzionale ma renderlo anche anche un punto di riferimento e un luogo in cui artisti di alto calibro possano esprimersi”.

“La rassegna ‘Momenti salienti dell’arte e della fotografia’ – ha continuato Comazzi – è un bel momento perchè alla funzione artistica e culturale abbiniamo anche quella sociale. Rendere fruibili queste opere a tutti è una sperimentazione veramente molto notevole”.

Fruibilità per tutti

Oltre 30 pannelli e due tele di Dario Mellone fanno parte della mostra tattile curata da Dario D’Auria, presidente della Associazione Culturale Benevento Inside. L’obiettivo di ‘Momenti salienti dell’arte e della fotografia’ è rendere fruibile le opere a un numero sempre più ampio di cittadini.

Immagini in rilievo

I visitatori possono ammirare l’esposizione di immagini che riproducono opere d’arte e scatti famosi, ma anche toccare le loro copie riportate in rilievo. In questo modo, dunque, la disponibilità delle opere sarà più inclusiva e anche persone ipovedenti, non vedenti, con difficoltà motorie o portatrici di spettro autistico, potranno godersi la mostra.

Chi ha contribuito all’organizzazione della mostra inclusiva

Hanno sostenuto l’organizzazione, oltre a Regione Lombardia, anche UICI Mantova, il Comitato M‘Impegno, l’Osservatorio Metropolitano, Noi Squadra, Confapi Donna Milano, AIsom e l’Associazione Portami per mano Onlus, la Fondazione Villoresi – Poggi, TEXI Digital Printing Factory, FreeMedia s.c., Madison Hotel Milano, AVIS Mantova, AVIS San Biagio, Museo Tazio Nuvolari Mantova.

Disponibile al pubblico fino al 19 giugno

La mostra rimarrà aperta al pubblico nello Spazio N3 di Palazzo Lombardia fino al 19 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 19, con ingresso libero e gratuito.