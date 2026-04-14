LNews-PALAZZO LOMBARDIA, COMAZZI INAUGURA “POP VIBES” DI EMANUELA DEL VECCHIO

(LNews – Milano, 14 apr) ‘Pop Vibes’ è il titolo della mostra di Emanuela Del Vecchio inaugurata allo Spazio N3 di Palazzo Lombardia dall’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi.

Attraverso un linguaggio che fonde elementi di pop art, cultura visiva contemporanea e immaginario fumettistico, l’artista crea immagini dirette, potenti e volutamente provocatorie. Al centro della sua ricerca c’è il corpo femminile, rappresentato non come mero oggetto estetico, ma come un campo di tensione sociale e culturale. I suoi dipinti si caratterizzano per l’uso di colori vivaci, contrasti intensi e pennellate decise, dando vita a figure che non mirano a sedurre lo spettatore, ma piuttosto a stimolare una riflessione profonda.

“Guardando i suoi quadri – ha evidenziato Comazzi – ci viene in mente soprattutto la pop art, un’arte che ha come obiettivo quello di richiamare l’attenzione attraverso una rappresentazione impattante di oggetti comuni”.

“Quello che mi emoziona di più – ha concluso Emanuela del Vecchio – è prendere una tela bianca e mettere tutta la precisione che posso nei tratti perché nella vita non sono così ordinata e quindi ho bisogno di precisione nei tratti del pennello e di entrare nel dipinto con precisione e delicatezza”.

La mostra è aperta al pubblico dal 9 al 23 aprile 2026, dalle 10 alle 19, con ingresso libero e gratuito. (LNews)

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