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Impianti sportivi, in arrivo 3 milioni e nuovi interventi in 17 comuni

progetto talento

Sottosegretario Picchi: promessa mantenuta, le risorse investite creeranno un patrimonio duraturo per la Lombardia

L’impegno preso è stato mantenuto e le risorse previste dal bando regionale dedicato all’ammodernamento e alla messa in sicurezza degli impianti sportivi lombardi crescono da 30 a oltre 33 milioni di euro. L’incremento, che verrà suddiviso tra due linee differenti, a seconda della tipologia di intervento, e che coinvolgerà 8 province lombarde, è stabilito dalla delibera approvata dalla Giunta regionale (DGR 5959 del 07/04/2026) che aumenta la dotazione di ulteriori 3,1 milioni di euro che saranno assegnati a fondo perduto.

Progetti a Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza Brianza e Sondrio

“La Linea 1 del Bando Impianti Sportivi 2025, dedicata ai piccoli interventi – ha spiegato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani – ci consentirà di cofinanziare 17 Comuni nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Milano, Monza Brianza e Sondrio. Gli interventi riguardano la riqualificazione di campi da calcio e da tennis, una pista di atletica, nuovi spogliatoi, l’efficientamento energetico degli impianti comunali e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono strutture e servizi essenziali: senza di essi la pratica sportiva non potrebbe esistere”.
La dotazione iniziale del Bando Impianti Sportivi 2025 ammontava a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni a fondo perduto e 70 milioni come linea di credito dedicata: 9 milioni destinati alla Linea 1 e 21 milioni alla Linea 2. Si tratta della misura regionale più rilevante per la riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva esistente.
Risultati raggiunti finora dal Bando Impianti Sportivi 2025
1. Alto valore economico: ogni euro erogato da Regione Lombardia ha generato 3 euro di investimento sugli impianti sportivi.
2. Capillarità del sostegno: circa il 90% dei progetti finanziati riguarda Comuni sotto i 15.000 abitanti.
3. Equilibrio territoriale: i criteri del bando hanno permesso di finanziare omogeneamente il territorio lombardo dando risorse anche ad aree storicamente con minor investimenti e impianti sportivi.

“La nostra misura  – ha aggiunto il sottosegretario – ha funzionato, generando 88 milioni di investimenti per 81 interventi sulle due linee, che oggi diventano 98. Ogni euro messo a disposizione dalla Regione ha prodotto un valore triplo, contribuendo così a lasciare un patrimonio duraturo riqualificato alle comunità. Il bando ha registrato una risposta straordinaria da parte dei Comuni, e queste risorse aggiuntive di oltre 3 milioni ci permetteranno di rendere ancora più efficace l’intervento regionale nella riqualificazione dell’offerta sportiva”.

“Alla presentazione del Bando Impianti Sportivi 2025 – ha concluso Picchi – avevo preso l’impegno, davanti a una platea di amministratori locali, di incrementare la dotazione finanziaria della misura. Sono felice di aver mantenuto quella promessa in tempi rapidi”.

In allegato i 17 progetti in dettaglio.

 

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