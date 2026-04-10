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Da Regione 300.000 euro per 14 iniziative educative e culturali

Regione Lombardia ha stanziato 300.000 euro per le iniziative educative e culturali realizzate da soggetti di rilevanza regionale

Caruso: realtà strutturate e presidi stabili per i territori lombardi

Regione Lombardia ha approvato la graduatoria e l’assegnazione dei contributi per il 2026 a sostegno delle iniziative di promozione educativa e culturale realizzate dai soggetti riconosciuti di rilevanza regionale per il quadriennio 2025-2028. Il provvedimento finanzia 14 progetti per un contributo complessivo di 300.000 euro.

“Con questo atto – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – sosteniamo realtà strutturate che operano con continuità e rappresentano un presidio stabile per i territori lombardi. Sono soggetti che hanno dimostrato nel tempo una visione capace di parlare a pubblici diversi, contribuendo in modo concreto alla crescita della nostra comunità. Il loro lavoro quotidiano, spesso poco visibile, permette alla Lombardia di mantenere un’offerta ampia e diffusa, riconosciuta anche fuori dai confini regionali. Supportiamo in particolare festival culturali e scientifici, iniziative di valorizzazione del patrimonio, progetti artistici contemporanei e attività di promozione diffuse su tutta la regione”.

Le iniziative educative e culturali beneficiarie del contributo

I beneficiari della misura sono enti e organizzazioni che hanno ottenuto il riconoscimento quadriennale tramite selezione pubblica grazie a una progettualità consolidata, qualità artistica e capacità organizzativa con impatto sovralocale. Questa specifica dotazione finanziaria è riservata esclusivamente a loro, premiando iniziative caratterizzate da un forte coinvolgimento del pubblico e radicate nel tessuto sociale lombardo.

La graduatoria dei soggetti finanziati è consultabile sulla piattaforma regionale ‘Bandi e Servizi‘.

Di seguito le realtà che hanno ricevuto il contributo, suddivise per provincia:

Bergamo

  • Fondazione BergamoScienza – ‘XXIV Festival BergamoScienza 2026’: 36.000 euro;
  • The Blank – ‘ARTDATE – MAGIA’: 15.750 euro.

Brescia

  • Cieli Vibranti – ‘Suonami! Piazza che vai, pianoforte che trovi’: 25.200 euro;
  • Filosofi lungo l’Oglio – ‘ASCOLTARE – XXI edizione’: 20.000 euro;
  • Centro Camuno di Studi Preistorici – ‘Parlando di Arte Rupestre 2026’: 12.250 euro;
  • Castello di Padernello – ‘Itinerari culturali in Castello’: 20.000 euro.

Lodi

  • Gruppo Fotografico Progetto Immagine – ‘Festival della Fotografia Etica 2026’: 31.500 euro.

Mantova

  • Mantova Festival Internazionali – ‘Festivaletteratura 2026’: 20.000 euro.

Milano

  • FAI – ‘Giornate FAI in Lombardia’: 32.000 euro;
  • Le Cicale dell’Arconte – ‘Video Sound Art Festival’: 15.600 euro;
  • Fondazione Elisabetta Sgarbi – ‘La Milanesiana 2026’: 20.000 euro;
  • Careof – ‘ArteVisione 2026’: 13.000 euro;
  • Ilinx – ‘Habitat Scenari Possibili 2026’: 20.000 euro;
  • Viafarini – ‘VIR Viafarini-in-residence’: 18.000 euro.
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