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Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi

Presidente Fontana ha inaugurato la Unipol Dome, sul palco Ligabue

Al centro il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana in un momento dell'inaugurazione dell'Unipol Dome di Milano

Presente alla cerimonia inaugurale anche il sottosegretario allo Sport Federica Picchi

Inaugurata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana la Unipol Dome di Milano. Questo il nome dell’arena Santa Giulia che, nel corso dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, ha ospitato le gare di hockey su ghiaccio.

Anche il rocker Luciano Ligabue intervenuto alla cerimonia inaugurale di Unipol Dome con il presidente Fontana e il sottosegretario PicchiCon 16.000 posti, bar e negozi, è la struttura più grande d’Italia per spettacoli ed eventi dal vivo e ospiterà fino a 150 eventi l’anno. Il primo tra questi è stato il concerto di Luciano Ligabue, che ha registrato il sold -out.
Alla cerimonia, insieme al governatore Fontana e al sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e ai Giovani Federica Picchi, anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Ceo di CTS Eventim Klaus Peter Schulenberg e l’amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri.

Unipol Dome Milano inaugurazione con Ligabue

Il presidente Fontana ha ricordato che questa struttura ha già superato la prova del fuoco durante i Giochi.

“Un palazzetto che – ha spiegato – mancava da tempo nella nostra città”. Poi il punto sull’apertura: “Lo inauguriamo con un grande evento come lo show di Ligabue”.

“Quando abbiamo detto che le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si sarebbero ricordate non solo perché sono state le prime organizzate in modo ‘diffuso’,  ma anche per la grande attenzione ad utilizzare e soprattutto ri-utilizzare gli impianti che hanno ospitato le gare – ha aggiunto – eravamo pienamente coscienti di quanto stiamo vedendo adesso: abbiamo declinato la parola sostenibilità con fatti concreti e le eredita dei Giochi invernali ne sono una concreta dimostrazione”.

Un momento della cerimonia del taglio del nastro dell'Unipol DomePicchi: Unipol Dome grande spazio riconvertito e valorizzato

“L’eredità delle Olimpiadi e Paralimpiadi – ha sottolineato il sottosegretario Picchi – trova oggi una delle sue espressioni più concrete nella trasformazione dell’Arena Santa Giulia in un grande spazio urbano dedicato alla comunità, riconvertito e valorizzato a favore dei cittadini. Abbiamo messo al centro la qualità, lo sport e la grande musica”.

In pratica, un gioiello di architettura a forma di anfiteatro che regala agli spettatori una esperienza a soli cento metri dal palco. La chicca è quella dell’acustica, perché il suono sorprendere davvero: dal centro e fino all’ultima gradinata la musica si sente bene.

Numeri alla mano, questa venue può competere con le grandi strutture europee: 500 luci hanno illuminato la serata, 13 le telecamere utilizzate per seguire le star che si sono esibite durante il concerto e tre maxischermi per un totale di oltre 500 metri quadri di ledwall.

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