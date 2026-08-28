Incendio lungo il Ticino, La Russa: complimenti ai Carabinieri

“Ottimo lavoro dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Magenta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia, per l’attività di indagine che ha consentito di individuare i presunti responsabili dell’incendio che ha interessato nei giorni scorsi un’area boschiva lungo il Ticino, nel territorio di Motta Visconti (Milano)”.

Identificati coloro che avrebbero provocato l’incendio lungo il Ticino

Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, commentando la denuncia di due giovani che, secondo gli accertamenti dei Carabinieri Forestali, avrebbero provocato l’incendio lasciando incustodito un barbecue acceso.

Un episodio grave

“Quanto accaduto – sottolinea La Russa – dimostra ancora una volta quanto possano essere gravi le conseguenze di comportamenti irresponsabili. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione particolarmente secca, hanno interessato centinaia di metri quadrati di area boschiva e hanno reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco e dei volontari dell’antincendio boschivo”.

“La sanzione è bassa rispetto al danno causato”

“La sanzione amministrativa prevista, pari a 1.925 euro, appare francamente poca cosa rispetto al danno causato, ma soprattutto, alle conseguenze che un incendio avrebbe potuto avere se le fiamme si fossero propagate ulteriormente. Da un gesto superficiale possono derivare danni ingenti all’ambiente, enormi rischi per le persone e le cose e, non ultimo, uno spreco di risorse per l’importante impiego di uomini e mezzi dedicati alle operazioni di spegnimento”.

Un’estate impegnativa

“Quella che stiamo vivendo – conclude l’assessore – è stata un’estate particolarmente impegnativa sul fronte degli incendi, con un numero elevato di episodi e diversi roghi di origine dolosa. Per questo è fondamentale continuare a investire nella prevenzione, nei controlli e nelle attività investigative, ma anche richiamare tutti al massimo senso di responsabilità. Un incendio non è mai un episodio banale: può distruggere in pochi minuti un patrimonio naturale costruito in anni e mettere seriamente in pericolo persone e territori”.