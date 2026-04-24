L’opuscolo per l’emergenza incendio arriva all’istituto Moreschi

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha incontrato nella giornata di venerdì 24 aprile 2026 all’Istituto scolastico ‘Moreschi’ di Milano circa cento studenti per illustrare l’opuscolo ‘Emergenza incendio, cosa faccio?’, il libretto di 12 pagine, presentato recentemente a Palazzo Lombardia, che spiega ai cittadini, soprattutto ai più giovani, come comportarsi correttamente in caso di incendio.

All’incontro ha partecipato, oltre ad un rappresentante dei Vigili del Fuoco, anche Andrea Costanzo, papà di Chiara, vittima dell’incendio di Crans-Montana, che ha recentemente dato vita alla Fondazione Chiara Costanzo, nata per sostenere giovani volenterosi nella realizzazione dei propri obiettivi attraverso l’assegnazione di ‘borse di sogno’. L’incontro segue un analogo appuntamento tenutosi nella giornata di giovedì 23 aprile 2026 all’Istituto scolastico Orsoline di Milano, frequentato da Achille Barosi, altra vittima del rogo in Svizzera.

Incontro occasione di ascolto e partecipazione

“L’iniziativa – spiega l’assessore regionale Romano La Russa – nasce con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti chiari e accessibili per riconoscere situazioni di rischio e di dare indicazioni su come comportarsi in caso di emergenza. Piccole conoscenze e consapevolezze che, in momenti critici, possono fare la differenza. L’incontro è stato un’occasione di ascolto e partecipazione, in cui i ragazzi hanno potuto confrontarsi, fare domande e riflettere sul valore della sicurezza nei luoghi che vivono ogni giorno”.

“La presenza di Andrea Costanzo – conclude La Russa – rappresenta il cuore più profondo di questa iniziativa: la volontà di trasformare una perdita in un gesto di responsabilità verso gli altri, affinché quanto accaduto non resti solo dolore, ma diventi anche consapevolezza condivisa”.

L’opuscolo ‘Emergenza incendio’ distribuito in 600 scuole della Lombardia

L’opuscolo ‘Emergenza incendio, cosa faccio?’ è stato realizzato dall’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione civile, in collaborazione con l’assessorato al Welfare, unendo così le competenze tecniche di Protezione civile a quelle di primo soccorso sanitario. Regione Lombardia, che ha predisposto, per il manuale, una distribuzione massiccia di circa 500.000 copie in oltre 600 scuole, è anche consultabile e scaricabile a questo link.