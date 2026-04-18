“A 24 anni dal tragico incidente del Pirellone, il ricordo di Alessandra Santonocito e Annamaria Rapetti resta vivo. Quel giorno il grattacielo simbolo di Milano fu colpito e gravemente danneggiato: immagini che restano impresse, tra vetri infranti e documenti dispersi nel cuore della città”.

Lo scrive sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolgendo un pensiero alle loro famiglie e rinnovando la vicinanza dell’intera Regione.

“Alessandra e Annamaria, avvocatesse – conclude Fontana – persero la vita mentre erano ancora al lavoro nei loro uffici. Il loro ricordo continua a essere custodito dai colleghi e da quanti le hanno conosciute, come esempio di dedizione e senso del dovere”.