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Incidente Pirellone, Fontana ricorda A. Santonocito e A. Rapetti

Incidente 18 aprile Pirellone

A 24 anni dalla tragedia, il presidente lombardo rinnova la vicinanza alle famiglie

“A 24 anni dal tragico incidente del Pirellone, il ricordo di Alessandra Santonocito e Annamaria Rapetti resta vivo. Quel giorno il grattacielo simbolo di Milano fu colpito e gravemente danneggiato: immagini che restano impresse, tra vetri infranti e documenti dispersi nel cuore della città”.

Lo scrive sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rivolgendo un pensiero alle loro famiglie e rinnovando la vicinanza dell’intera Regione.

“Alessandra e Annamaria, avvocatesse – conclude Fontana – persero la vita mentre erano ancora al lavoro nei loro uffici. Il loro ricordo continua a essere custodito dai colleghi e da quanti le hanno conosciute, come esempio di dedizione e senso del dovere”.

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