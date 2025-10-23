LNews-Foto. PRESIDENTE FONTANA INCONTRA PRIMI INFERMIERI UZBEKISTAN CHE PRENDERANNO SERVIZIO IN LOMBARDIA: AZIONI CONCRETE PER RISPONDERE A CARENZA PERSONALE

GOVERNATORE: PROSEGUE ANCHE IMPEGNO PER INCREMENTARE STIPENDI A PERSONALE DEL NOSTRO SISTEMA SANITARIO

(LNews – Milano, 23 ott) “Benvenuti e buon lavoro”. Si è rivolto così, ricevendoli nel suo ufficio di Palazzo Lombardia, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al primo gruppo di dieci infermieri giunto dall’Uzbekistan in Lombardia, grazie al programma di formazione e cooperazione con i Paesi esteri.

“L’arrivo di questi professionisti – ha spiegato Fontana – è frutto degli accordi siglati durante la missione istituzionale della Regione a Tashkent. Un progetto che prevede percorsi di formazione clinica e teorica nell’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, con l’obiettivo di rafforzare gli scambi formativi e professionali tra i due Paesi”.

Durante il periodo di formazione, che li vedrà impegnati in diversi reparti ospedalieri, tra cui pronto soccorso, terapia intensiva, cardiologia, nefrologia, oncologia ed area pediatrica, con la supervisione di tutor, parteciperanno anche a corsi di lingua italiana.

“Un’azione concreta – ha concluso il governatore – per rispondere alla carenza di personale sanitario nella nostra Regione e al tempo stesso valorizzare le esperienze di crescita dei Paesi partner. Tutto ciò, mentre continuiamo comunque anche a lavorare affinché si possano incrementare gli stipendi per queste professionalità nell’obiettivo di riuscire a rendere attrattivo per chiunque lavorare all’interno del nostro sistema sanitario”. (LNews)

ram